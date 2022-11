L'iPhone col Rolex dentro: costa quanto una casa

Nel mondo del lusso è all’ordine del giorno stupire i clienti con novità ricercate, esclusive e soprattutto molto costose. Nel caso della Caviar, azienda con sede a Dubai, il lusso prende forma in cover e decorazioni per smartphone costruite da artigiani che riescono a volte a creare vere e proprie opere d’arte. Ma molto vistose, per usare un eufemismo. Ultmo esempio di queste creazioni è l’iPhone 14 Pro/Pro Max con incastonato un vero orologio Rolex Cosmograph Daytona in oro e impreziosito da 8 diamanti.

iPhone col Rolex: come è fatto

Il Rolex Cosmograph Daytona è un orologio leggendario nato come omaggio al mondo delle corse automobilistiche. L’ambasciatore della collezione di Rolex Daytona Cosmograph è stato il pilota Malcom Campbell mentre un grande fan di questo gioiello dei segnatempo era l’attore Paul Newman.

Gli artigiani, anzi meglio, gli artisti di Caviar hanno perciò progettato la collezione "Grand Complications" sintesi tra passato e futuro, mettendo assieme l’orologio come parte integrante dell’iPhone 14 Pro/Pro Max e donando alla parte posteriore della scocca un aspetto da cruscotto di una delle auto da corsa più famose di tutti i tempi, la Bluebird, guidata proprio da Campbell negli anni ‘30 del secolo scorso.

La modernità della scocca è rappresentata dal materiale con cui è stata costruita: il titanio, usato per creare un rivestimento in più fogli, con la tecnologia PVD, la medesima usata da Rolex per creare quadranti, casse e bracciali neri.

Le decorazioni che abbelliscono ulteriormente il Rolex Daytona Cosmograph rappresentan tachimetro, indicatore dell’olio e del carburante e sono in oro 18 carati, verniciato con smalto per gioielli. Anche i pulsanti, che possono essere mossi, sono in oro.

Ovviamente la star della cover è l’orologio Rolex Cosmograph Daytona con cassa da 40 millimetri e ben 8 diamanti. Possiamo dire che il prezzo di listino di questo orologio, senza le pietre preziose supera già i 42.000 euro.

iPhone col Rolex: quanto costa

L’Apple iPhone 14 Pro o Pro Max personalizzato da Caviar con il Rolex Chronograph Daytona è un prodotto altamente esclusivo, dedicato ai pochissimi ricchissimi che potranno permettersi uno sfizio del genere. Infatti è prodotto in serie limitatissima e ha un costo che parte da 133.670 dollari (con iPhone 14 Pro da 128 GB) e arriva a 135.420 dollari (con iPhone 14 Pro Max da 1 TB).

Chi avesse già un iPhone 14 Pro/Pro Max e volesse risparmiare, potrebbe anche scegliere il semplice modding del proprio telefono alla modica cifra di 131.170 dollari.