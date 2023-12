Quiz e giochi interattivi su Netflix: quali sono e come si gioca

Fonte foto: Netflix

In alcune case i giochi da fare insieme sono una tradizione delle feste al pari dell’Albero di Natale e del panettone. In effetti, quale modo migliore di trascorrere la Vigilia, il 25 dicembre, magari anche Santo Stefano? Quando non si tratta di giochi di società e da tavolo, sono i quiz e i giochi interattivi a riunire la famiglia o gli amici davanti alla tv. Non tutti lo sanno, forse, ma Netflix nel suo catalogo, accanto a film e serie tv, propone anche alcuni titoli di questo genere: il perfetto mix tra intrattenimento e divertimento.

Quiz su Netflix

I giochi a domande sono un evergreen che coinvolge e appassiona quasi tutti. Gli amanti del genere possono cercare su Netflix Trivia Quiz, gioco interattivo in cui i partecipanti devono rispondere a quiz di vari livelli di difficoltà in vari ambiti, tra cui storia, arte, scienza e cultura pop.

Dello stesso genere è altrimenti Triviaverse – L’universo dei quiz: anche qui due concorrenti possono sfidarsi rispondendo a una serie di rapide domande casuali su scienza, arte, geografia e altre materie, cercando di ottenere il maggior numero di punti. C’è anche la possibilità di giocare contro un «nemico misterioso».

I giochi interattivi con Bear Grylls

Altre proposte di Netflix sono un’unione tra uno show e un gioco interattivo. Ne sono un esempio i contenuti interattivi con Bear Grylls protagonista. Nella serie Scuola di sopravvivenza l’esploratore è impegnato in alcune rischiose missioni negli ambienti più ostili della Terra e gli spettatori sono chiamati a prendere alcune decisioni che potranno determinate il successo o l’insuccesso delle sue avventure.

Giochi interattivi su Netflix

Bear Grylls a parte, le proposte di contenute interattivi di Netflix sono davvero varie. Ad esempio, Choose love – Scegli l’amore: una commedia romantica interattiva in cui la vita sentimentale di Cami, corteggiata da vari potenziali fidanzati, è nelle mani del giocatore. O, ancora, c’è Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica: qui il Gatto con gli stivali di Shrek è intrappolato in un libro magico e deve cercare di uscire.

Giochi interattivi Netflix per bambini

Chi cerca un gioco interattivo di Netflix adatto a tutta la famiglia può cercare invece Cat Burglar – Furto al museo, un cartone interattivo in cui, rispondendo ad alcuni quiz, si può aiutare il gatto Rowdy a rubare dei preziosi dipinti. Il gioco è indicato dai 13 anni in su.

Un’alternativa per bambini (dai 7 anni in su) è Kitty all’attacco: in questo gioco interattivo gli spettatori possono aiutare Kitty e Orco a orientarsi a Battle Island, a sconfiggere i mostri e a ottenere la vittoria. Un’opzione simile è Johnny Test alla ricerca del polpettone perfetto, in cui i bambini interagiscono con la storia per cercare il polpettone perfetto per cena (ed evitare così di mangiare quello cucinato da papà, davvero terribile!).

Per bambini dai 7 anni in su c’è anche Jurassic World: Nuove avventure: Missione interattiva, in cui i giocatori devono sopravvivere in un’avventura a stretto contatto con i dinosauri.