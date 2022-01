Reacher, la nuova serie di Prime Video

Un thriller adrenalinico che lascia spazio a omicidi, misteri e indagini. Sono questi gli ingredienti principali di Reacher, la nuova serie Amazon Original che arriverà sulla piattaforma di streaming nei primi giorni di febbraio 2022. Scritta da Nick Santora, la serie si basa sul primo romanzo di Lee Child.

Il protagonista è Jack Reacher, un veterano della polizia militare dalla mente acutissima e dalle maniere forti. L’uomo è appena tornato alla sua vita civile quando si ritrova suo malgrado coinvolto in alcune spiacevoli circostanze che lo obbligano a vestire i panni dell’investigatore. Ben presto si scopre che è in atto una cospirazione ai suoi danni: quel che è certo, però, è che chiunque ci sia dietro questo piano ha scelto l’uomo sbagliato da incastrare. Duro e schivo, ma anche dotato di un profondo senso della giustizia, Reacher è un moderno cavaliere solitario che farà sicuramente appassionare gli spettatori.

Di cosa parla Reacher: la trama

Jack Reacher ha alle spalle una carriera da ufficiale nella polizia statunitense ma ormai vive come un vagabondo. Viaggia con un bagaglio leggerissimo, che contiene giusto il minimo indispensabile, e non ha nemmeno un telefono. Girovagando arriva a Margrave, cittadina della Georgia che si trova ad affrontare il primo caso di omicidio in 20 anni.

Appena Reacher arriva sul posto, però, i poliziotti locali lo arrestano per l’omicidio appena avvenuto. Ci sono addirittura dei testimoni oculari che giurano di aver visto l’uomo sulla scena del delitto.

Jack si mette subito all’opera per dimostrare la propria innocenza, ma in breve tempo scopre che è stata messa in atto un’ampia e oscura cospirazione ai suoi danni. Reacher vuole scoprire chi c’è dietro quello che sta accadendo e, ovviamente, non ha alcuna intenzione di uscirne sconfitto.

Da quale libro è tratta la serie Reacher

La prima stagione di Reacher è basata sul romanzo Killing Floor, esordio letterario del 1997 dello scrittore britannico Lee Child. Il libro è stato pubblicato per la prima volta in Italia da Longanesi nel 2000 con il titolo Zona pericolosa.

Il romanziere, che all’anagrafe è James Dover Grant, è un prolifico autore di thriller e tutte le sue opere hanno per protagonista Jack Reacher. Dai romanzi di Lee Child (che è anche tra gli executive producer della serie Amazon Original) sono già stati tratti due film: Jack Reacher – La prova decisiva, pellicola del 2012 con la regia di Christopher McQuarrie, e Jack Reacher – Punto di non ritorno, del 2016, diretto da Edward Zwick.

Il cast: chi recita in Reacher

Nel cast di Reacher ci sono Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Tompson, Maria Sten, Harvey Guilén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins e Bruce McGill.

Quando esce Reacher

Tutti gli otto episodi di Reacher saranno disponibili solo su Prime Video da venerdì 4 febbraio 2022.