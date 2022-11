Ecco come sarà Realme 10

Realme 10 sta per arrivare e l’azienda cinese, per alimentare l’attesa, ha pubblicato su Twitter un’immagine ufficiale del retro dello smartphone dal quale si vedono le fotocamere, il colore e il design posteriore. Stiamo parlando della versione 4G del prossimo medio di Realme (nome commerciale: Realme 10, senza alcuna aggiunta), al quale si aggiungeranno almeno altri due modelli con connessione 5G.

Realme 10, quello che sappiamo

Con questa nuova immagine che mostra il Realme 10 nella colorazione Clash White, si vede molto bene il comparto fotografico che, ormai è certo, avrà un sensore da 50 MP abbinato a un altro dedicato alla profondità di campo da 2 MP.

Anche se l’immagine non rivela la parte anteriore del Realme 10, alcuni rendering trapelati giorni fa, mettono in mostra un display Super AMOLED con una risoluzione FHD+ e refresh da 90 Hz in cui è presente un foro che cela una selfie cam da 16 MP.

Un’altra conferma arrivata direttamente dall’azienda è il SoC sul quale si baserà il nuovo smartphone: il MediaTek Helio G99 che sarà accompagnato da 8 GB di RAM a cui se ne aggiungono altri 8 GB "virtuali". Lo spazio di archiviazione potrà essere da 64, 128 o 256 GB, a seconda della configurazione.

L’autonomia del nuovo Realme 10 sarà buona, grazie ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, notizia svelata in anteprima da Madhav Sheth, il vicepresidente di Realme, in un’intervista rilasciata a GSM Arena.

Realme 10 bovrebbe arrivare con Android 12 con l’interfaccia Realme UI 3.0 e non sarà una sorpresa se disporrà di un jack per cuffie, una porta USB-C e Bluetooth 5.3.

Realme 10, probabili altri due modelli

La serie Realme 10 dovrebbe essere composta da tre modelli: Realme 10 4G, Realme 10 Pro (che qualche rumors indica come Realme 10 5G) e Realme 10 Pro+. Quest’ultimo, che sarebbe il modello di punta della nuova serie, con schermo AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e chip Dimensity 1080 di MediaTek.

Le diverse configurazioni in arrivo potrebbero offrire fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La batteria avrebbe una capacità di 5.000 mAh e potrebbe essere ricaricata ad un massimo di 67W. Per quanto riguarda la parte fotografica, sul retro si troverebbero tre fotocamere, con un sensore principale da 108 MP accompagnato da atri due sensori, rispettivamente da 8 MP e da 2 MP. Anche per questa versione, infine, è prevista una fotocamera nella parte anteriore da 16 MP.

Ancora mistero assoluto su Realme 10 5G/10 Pro: al momento non è nemmeno certo se si tratterà dello stesso modello o di due telefoni diversi.