Realme 12 4G arriva in Italia: è già in sconto

Realme ha annunciato l’arrivo del nuovo Realme 12 4G anche sul mercato italiano, un device di fascia medio bassa che va ad affiancarsi agli altri smartphone della Serie 12 rivelati al mondo solo qualche settimana fa.

Parliamo di un prodotto che mantiene inalterato il design dei fratelli maggiori nel quale spicca certamente il blocco delle fotocamere posteriori ispirato a quello degli orologi. Oltre a questo, troviamo anche una scheda tecnica più semplice caratterizzata da un chip Qualcomm Snapdragon 685 che, essendo dotato di modem solo 4G, preclude l’accesso alla rete veloce 5G.

Realme 12 4G: scheda tecnica

Il nuovo Realme 12 4G ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano 8 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD. Presente anche su questo modello la funzione Dynamic RAM Expansion, che consente all’utente di ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP (un SONY LYT-600) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore da utilizzare per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti stereo certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità 5.000 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 67 W che consente di arrivare da 0 a 50% in appena 19 minuti. Con la funzione AI Smart Charging, inoltre, il device si adatta in modo intelligente alle abitudini dell’utente, ottimizzando la di ricarica per preservare l’integrità della batteria. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 12 4G: prezzo e disponibilità

Il Realme 12 4G sarà ufficialmente disponibile a partire dal prossimo 16 luglio su Amazon in occasione del Prime Day in due colorazioni: Pioneer Green e Skyline Blue. Il prezzo di lancio per il pubblico è di 189,99 euro anziché 249,99 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

