Realme 10T ufficiale caratteristiche e prezzi in Asia

Realme ha presentato ufficialmente per il mercato Asiatico il nuovo Realme 10T, device di fascia medio-bassa che va a rimpolpare la serie 10 al momento formata da Realme 10, Realme 10 5G, Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+. Come è ormai consuetudine di Realme, ma anche delle altre case cinesi, arriva dunque un ennesimo modello in parte simile a quelli già usciti e focalizzato su un mercato in particolare. Non è detto che Realme 10T arrivi anche in Europa e, quindi, in Italia, come non sono arrivati molti altri modelli dell’azienda negli anni scorsi.

Realme 10T 5G: caratteristiche tecniche

Realme 10T ha un chip un MediaTek Dimensity 810, con modem 5G integrato, a cui si aggiungono due tagli di memoria: 4/128 GB e quello da 8/256 GB, entrambi con storage espandibile tramite microSD esterna. Il display è un LCD IPS da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una modesta luminosità di 400 nit.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP, una per gli scatti macro da 2 MP, una per i ritratti sempre da 2 MP. La selfiecamera, invece, è da 8 MP ed è integrata nel notch a goccia al centro dello schermo.

La batteria di Realme 10T 5G è da 5.000 mAh, con ricarica da 18 W, valori abbastanza frequenti nella fascia bassa dove più che le prestazioni conta che il telefono resti acceso a lungo. Tra le connessioni troviamo il supporto alla rete 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.1. Non c’è invece il chip per l’NFC.

Infine per il sistema operativo, il Realme 10T 5G arriva in commercio con Android 12, brandizzato con l’interfaccia Realme UI 3.0.

Realme 10T 5G: quanto costa

Lo smartphone sarà disponibile al momento solo per il mercato asiatico in due differenti varianti di colore: Electric Black e Dash Blue.

Il prezzo per la versione 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione è di 6.999 bath thailandesi, che corrisponderebbero a circa 188 Euro. La versione maggiorata 8/256 GB viene invece venduta a 8.999 bath thailandesi, che corrisponderebbero a circa 242 Euro.

Non è noto se Realme vorrà portare questo Realme 10T anche sul mercato europeo, dove al momento è arrivato solo il Realme 10 4G. Nel caso l’azienda decidesse di esportare lo smartphone anche in Occidente i prezzi potrebbero essere ben più alti di quelli asiatici, tenendo conto dei tassi di cambio e delle varie spese tra logistica e tasse.