Realme 11 è vicinissimo: quando arriva

Realme ha confermato ufficialmente la data di presentazione della nuova gamma Realme 11: gli smartphone di fascia media dell’azienda arriveranno il Cina a partire dal prossimo 10 maggio. Al momento le indiscrezioni al riguardo sono ancora poche, ma sul web sono apparse diverse informazioni che parlano dell’arrivo di tre modelli diversi: Realme 11, Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+.

Inoltre nelle ore passate hanno fatto la loro comparsa anche le varie certificazioni che confermano la velocità di ricarica del modello base e la compatibilità con la rete 5G. Al momento non è chiaro se questi dispositivi raggiungeranno mai il nostro paese ma, se si ripetesse quanto accaduto con Realme 10, con buone possibilità il mercato italiano potrebbe ottenere solo la versione base di questo smartphone.

Realme 11: presunta scheda tecnica

Al momento Realme 11 ha ottenuto la certificazione 3C in Cina e i documenti trapelati hanno confermato una potenza di ricarica di 33W e il supporto per le reti 5G (sicuramente disponibile su tutti i modelli). La certificazione TENAA, invece, ha rivelato il display in dotazione alla versione base, che sarà un AMOLED da 6,4 pollici.

Per il processore le indiscrezioni sul web condivise dal noto leaker Mukul Sharma indicano un Mediatek Dimensity 900. Non sono disponibili al momento dati certi sulla memoria, ma si prevedono 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione, come per il modello del 2022.

Per il comparto fotografico si parla di una fotocamera principale da 64 MP ma non ci sono ancora conferme sugli altri sensori posteriori a disposizione di questo smartphone. Per la selfiecamera, tutte le indiscrezioni ne indicano una da 16 MP.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W. Il sistema operativo sarà Android 13.

Realme 11 Pro: presunta scheda tecnica

Le uniche indicazioni disponibili per Realme 11 Pro provengono dal leaker indiano Debayan Roy che ha indicato un comparto fotografico con un sensore principale da 108 MP, più un sensore non meglio specificato da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 MP.

Per il processore, i rumor sul web parlano di un Mediatek Dimensity 7000 ma non ci sono indicazioni sulla RAM e sulla memoria di archiviazione installata, anche se non si escludono 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione.

Per la batteria il leaker ha parlato anche in questo caso di 5.000 mAh con ricarica cablata a 67W. Mentre il sistema operativo sarà sempre Android 13 con Realme UI.

Realme 11 Pro+: presunta scheda tecnica

Anche per Realme 11 Pro+ le informazioni a disposizione provengono da Debayan Roy che, in uno dei suoi tweet, ha parlato di un display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione FHD+ e un refresh rate a 120 Hz.

Anche stavolta il processore dovrebbe essere un Mediatek Dimensity 7000 e anche in questo caso non ci sono dati certi sulla memoria. Tuttavia trattandosi del top di gamma della serie è possibile ipotizzare 12 di RAM e uno spazio di archiviazione fino a 512 GB.

Il leaker indica anche un comparto fotografico con un sensore principale Samsung da 200 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP.

La batteria sarà da 4.500 mAh, leggermente inferiore rispetto ai fratelli minori, con ricarica rapida cablata da 100W. Mentre anche in questo caso il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia Realme UI.

Realme serie 11: quanto costerà

Come detto i diversi modelli di Realme 11 arriveranno in sul mercato cinese a partire dal prossimo 10 maggio e, per adesso, non ci sono informazioni sull’eventuale disponibilità per i mercati stranieri.

Tuttavia il Realme 10 e i modelli precedenti sono arrivati in Italia. Realme 10 base, nella configurazione da 8/128 GB è disponibile al prezzo di 279,99 euro.