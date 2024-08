Realme 13: prime apparizioni online, come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Trapelati sul web i documenti ufficiali della Certificazione TENAA (un ente di certificazione cinese) del Realme 13, un dettaglio che suggerisce un arrivo a breve sul mercato di questo nuovo smartphone.

Stando alle informazioni a disposizione, anche stavolta l’azienda cinese vuole puntare alla fascia intermedia, proprio come già visto per il precedente Realme 12 (in foto), con cui tra l’altro questo device condivide buona parte delle specifiche tecniche e, stando sempre ai dati della certificazione, anche le misure.

Il vecchio modello, tra l’altro, viene tutt’ora considerato uno dei device più interessanti da acquistare al di sotto dei 300 euro, una particolarità che potrebbe riflettersi anche sulla Serie 13, per la gioia di tutti quelli che cercano uno smartphone dalle buone potenzialità e dal prezzo contenuto.

Realme 13, che cosa sappiamo

Da quel che si apprende dalla Certificazione TENAA il nuovo Realme 13 ha un display IPS LCD che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Sconosciuto il processore ma la documentazione fa riferimento a un chip octa-core da 2,2 GHz probabilmente prodotto da MediaTek (non si esclude un MediaTek Dimensity 6100+ già visto su Realme 12) a cui si affiancano fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Presente anche la funzione Dynamic RAM Expansion, che consente all’utente di ottenere fino RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50 MP (contro i 108 MP del precedente modello) e da un secondo sensore da 2 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 16 MP.

Nessuna indicazione riguardo le opzioni di connettività cosa che, naturalmente, dipenderà per buona parte dalla scelta del processore. Non dovrebbero comunque mancare il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente.

Stando alla documentazione depositata per la certificazione TENA, la batteria ha una capacità di 4.880 con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme 13, prezzo e disponibilità

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla data di uscita del nuovo Realme 13 né sul prezzo di vendita.

Tuttavia, viste le moltissime affinità con il precedente Realme 12 è possibile fare qualche ipotesi partendo proprio dal modello precedente, arrivato sul mercato italiano a maggio 2024 in una sola versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, al prezzo consigliato di 299,99 euro. Non si esclude, dunque, che anche questo nuovo modello possa essere acquistato a una cifra simile.