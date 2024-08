Realme 13 in arrivo: c'è la data ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo settimane di indiscrezioni e certificazioni trapelate sul web, il nuovo Realme 13 5G è ormai dietro l’angolo ed è la stessa azienda cinese a condividere per la prima volta un’immagine ufficiale di questo nuovo dispositivo di fascia intermedia.

La foto in questione non dice molto al riguardo, ma conferma il processore in dotazione, un MediaTek Dimensity 7300 Energy, e rivela il design del dispositivo che riprende le linee dei precedenti modelli con l’ormai classico blocco delle fotocamere posteriori che richiama il look del quadrante degli orologi.

La presentazione ufficiale è in programma per il 29 agosto in India, ma non dovrebbe tardare nemmeno l’arrivo della versione Global.

Realme 13 5G: cosa sappiamo

Stando alle certificazioni condivise sul web e alle varie indiscrezioni trapelate sappiamo che il nuovo Realme 13 5G ha un display LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 950 nit.

Come confermato dall’immagine condivisa da Realme, il processore è un MediaTek Dimensity 7300 Energy affiancato, secondo la certificazione TENAA, da 6/8/12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, espandibile acquistando una scheda microSD. Non dovrebbe mancare nemmeno la funzione Dynamic RAM Expansion, che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico dovrebbe comprendere due soli sensori: il principale da 50 MP e un secondo sensore da utilizzare, probabilmente, per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

Come si legge sulla certificazione 3C, la batteria ha una capacità di 4.480 mAh con ricarica via cavo da 45W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 5.

Le indiscrezioni fanno riferimento anche alla certificazione IP54, un dato che se fosse confermato attesterebbe la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Secondo alcune voci sul web, Realme potrebbe presentare due modelli il 29 agosto e al fianco del Realme 13 5G potrebbe trovare posto anche il Realme 13+ 5G ma, per adesso, non ci sono indicazioni al riguardo e potrebbe trattarsi o di un’informazione errata oppure dello stesso modello ma con uno schermo di maggiori dimensioni e magari una batteria più capiente.

Realme 13 5G: quando arriva

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’uscita del Realme 13 5G, ma probabilmente con la presentazione per il mercato indiano del prossimo 29 agosto sarà l’azienda stessa a fare luce sulla questione.

Sconosciute anche le informazioni sul prezzo anche se trattandosi della naturale evoluzione del Realme 12 (con qualche dovuto aggiornamento nella scheda tecnica), è possibile che il prezzo di vendita sia simile a quello del precedente modello arrivato anche in Italia in una sola versione con 8/256 GB al prezzo suggerito di 299,99 euro.

In questo caso, chiaramente, cambia il processore e qualche altro particolare ma trattandosi nuovamente di un mid-range, non si esclude che anche questo nuovo dispositivo possa arrivare in commercio a un prezzo simile.