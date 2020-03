Realme 6 e Realme 6 Pro ufficiali, caratteristiche top

6 Marzo 2020 - Realme non si ferma. Nonostante l’esplosione del Coronavirus in tutto il Mondo che ha costretto l’azienda cinese a rimandare la presentazione dei nuovi dispositivi prevista per il Mobile World Congress 2020, Realme ha mostrato in live streaming i nuovi Realme 6 e Realem 6 Pro. Si tratta dei nuovi smartphone medio di gamma dell’azienda cinese che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane.

Come ci ha abituato nell’ultimo anno, i due dispositivi hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e un obiettivo piuttosto chiaro: conquistare il mercato e il cuore degli utenti. Il Realme 6 e Realme 6 Pro si differenziano per l’architettura hardware e per il numero di fotocamere presenti nella parte posteriore. Differenze che si ripercuotono anche sul prezzo, sebbene resti abbastanza contenuto per entrambi gli smartphone. Per il momento il Realme 6 e il Realme 6 Pro verranno lanciati in India: l’arrivo in Europa è atteso per i prossimi mesi. Ecco le caratteristiche, il prezzo e la data di uscita del Realme 6 e Realme 6 Pro.

Realme 6 Pro: le specifiche tecniche

La variante Pro non va per il sottile proponendo componenti di grandissimo livello ad un rapporto qualità-prezzo veramente inarrivabile. Il comparto fotografico è quello che salta subito all’occhio: sei fotocamere, quattro posteriori e due anteriori. Nella parte posteriore troviamo un obiettivo da 64 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel, un tele obiettivo da 12 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Due i sensori anteriori: principale da 16 megapixel e un ultra-wide da 8 megapixel.

Cuore pulsante di questa variante Pro è il processore Snapdragon 720G octa-core con Adreno 618, fino a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 256 GB utilizzando una microSD. Display da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+. Batteria da 4.300 mAh dotata di ricarica rapida da 30 W . Lettore per le impronte digitali presente sulla parte laterale.

Realme 6: specifiche tecniche

La variante “standard” del nuovo Realme 6 differisce innanzitutto per il chipset adottato: un MediaTek G90T. Diversi i tagli di RAM, fino a 8 GB e di memoria interna: 64 e 128 GB, anch’essa espandibile fino a 256 GB grazie ad una normale scheda microSD. Il comparto fotografico vanta sempre quattro fotocamere posteriori, ma senza zoom, e una sola fotocamera anteriore. In particolare il Realme 6 sfoggia un sensore principale da 64 megapixel, un ultragrandandolare da 8 megapixel, un sensore ToF da 2 megapixel e una macro sempre da due megapixel.

Leggermente più piccolo il display rispetto alla versione Pro: schermo LCD da 6,5 pollici Full HD+. La batteria è la stessa che equipaggia la versione Pro, da 4.300 mAh con ricarica rapida da 30W Flash Charge. Lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3,5 mm e radio FM.

Realme 6 Pro e Realme 6: uscita e prezzi

Per ora non si conoscono i piani dell’azienda cinese sulla diffusione dei suoi nuovi smartphone in altri mercati al di fuori di quello indiano, paese dove il nuovo smartphone in versione Pro debutterà il prossimo 13 marzo, mentre il Realme 6 uscirà, sempre sul mercato indiano, due giorni prima, l’11 marzo. Per ora conosciamo solo i prezzi di lancio in India:

Realme 6 Pro

6 GB e 64 GB: 16,999 rupie, circa 205 euro al cambio attuale

6 GB e 128 GB: 17.999 rupie, circa 220€ al cambio attuale

8 GB e 128 GB: 18,999 rupie, circa 230€ al cambio attuale

Realme 6