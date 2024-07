Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Realme svela i nuovi Realme 13 Pro e Pro+: ecco le caratteristiche e i prezzi dei due nuovi mid-range appena svelati in India

Fonte foto: Realme

Realme aggiorna la sua gamma con il lancio dei nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+, eredi degli apprezzati Realme 12 Pro/Pro+ arrivati a inizio anno in Europa e seguiti, lo scorso maggio dalla nuova serie Realme 12 (composta da tre modelli non Pro). I due nuovi smartphone sono appena stati svelati in India e, quasi di sicuro, arriveranno anche sul mercato europeo.

Realme 13 Pro: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Realme 13 Pro è un’evoluzione diretta del suo predecessore e include il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oltre a un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con luminosità massima di 2.000 nits. Sotto la scocca c’è una batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 45 W. Non c’è la ricarica wireless.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony LYT-600 da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il nuovo mid-range di Realme può sfruttare varie funzionalità AI, come AI Natural Skin Tone, AI Pure Bokeh e AI Audio Zoom, per migliorare la resa di foto e video.

Ci sono anche funzioni AI per l’editing di foto come AI Ultra Clarity e Ai Smart Removal. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI. Al momento, non ci sono ancora informazioni sul tipo di supporto software che sarà garantito da Realme ma lo smartphone dovrebbe ricevere almeno 2 major update.

Il nuovo Realme 13 Pro arriva sul mercato indiano con tre varianti:

8 GB + 128 GB – 26.999 rupie (circa 297 euro)

– 26.999 rupie (circa 297 euro) 8 GB + 256 GB – 28.999 rupie (circa 320 euro)

– 28.999 rupie (circa 320 euro) 12 GB + 512 GB – 31.999 rupie (circa 355 euro)

Come da tradizione, è prevista una promo lancio con uno sconto di 3.000 rupie. Le colorazioni sono tre: Gold, Purple e Green.

Realme 13 Pro+: caratteristiche e prezzo

Il Realme 13 Pro+ riprende la scheda tecnica del 13 Pro, con alcune importanti aggiunte a partire dal comparto fotografico. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori con un sensore principale Sony LYT-701 da 50 Megapixel con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore periscopico Sony LYT-600 da 50 Megapixel, con zoom ottico 3x e SuperZoom 120X.

Anche questo modello ha lo Snapdragon 7s Gen 2 oltre che un display AMOLED da 6,7 pollici. La batteria è sempre da 5.200 mAh ma la ricarica diventa più veloce, con la possibilità di sfruttare una potenza di ricarica di 80 W. Il sistema operativo è Android 14. Anche il Realme 13 Pro+ può sfruttare le varie funzionalità AI per migliorare la resa di foto e video.

Il nuovo Realme 13 Pro debutta sul mercato indiano con tre varianti:

8 GB + 256 GB – 32.999 rupie (circa 365euro)

– 32.999 rupie (circa 365euro) 8 GB + 512 GB – 34.999 rupie (circa 397 euro)

– 34.999 rupie (circa 397 euro) 12 GB + 512 GB – 36.999 rupie (circa 420 euro)

Anche in questo caso c’è uno sconto di 3.000 rupie per la promo lancio. Le colorazioni sono due: Gold e Green.