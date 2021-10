Realme 8i e Realme C11 2021: i due nuovi low cost di riferimento

Sono due smartphone low cost, gli ultimi ufficializzati in Italia da Realme, ma questo non significa che non debbano possedere degli elementi interessanti. In rapporto al segmento di mercato in cui competono, Realme 8i e Realme C11 2021 hanno qualcosa che li differenzia dalla concorrenza, cosa niente affatto scontata.

Da un lato c’è Realme C11 2021, uno smartphone che possiede un prezzo interessantissimo nonostante le memorie piuttosto veloci per il segmento, un display ampio e una batteria che non dovrebbe prestare il fianco ad ansie da autonomia. Dall’altro c’è Realme 8i, che costa un po’ di più ma che offre anche di più: ha quasi dell’incredibile per il segmento di mercato la presenza di un display a 120 Hz, che sulla carta possiede la medesima fluidità di visione di modelli ben più costosi, quattro fotocamere complessive e una connettività di primo livello per la fascia, nonostante la mancanza del 5G. Ecco i dettagli sui nuovi low cost di Realme.

Realme 8i, com’è fatto

Realme 8i possiede un display LCD con risoluzione Full HD+ da 6,6 pollici, molto ampio e quindi adatto ai contenuti multimediali e anche ai giochi, grazie alla frequenza di aggiornamento tra le più elevate in commercio da 120 Hz; la luminosità massima è di 600 nits.

Il chip di Realme 8i è un MediaTek Helio G96 con otto core, mentre le memorie sono abbastanza veloci per la categoria: esistono due varianti, una da 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 64 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, l’altra con lo stesso quantitativo di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Entrambe sono espandibili con micro SD.

La fotocamera frontale è da 16 megapixel f/2.05, dietro invece ce ne sono tre con la principale da 50 MP f/1.8, un sensore da 2 MP in bianco e nero per i ritratti e infine un sensore per le foto macro sempre da 2 MP.

Sul versante della connettività a Realme 8i non manca praticamente nulla: dual SIM (nano + nano + micro SD) con Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e USB-C; inoltre c’è l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm mentre il lettore di impronte digitali è posto sul telaio, lateralmente allo smartphone.

La batteria è da 5.000 mAh e possiede la ricarica rapida a 18 watt. L’interfaccia di Realme 8i è la Realme UI 2.0 basata su Android 11. Dimensioni di 164,1 x 75,5 x 8,5 mm, peso di 194 grammi.

Realme C11 2021, com’è fatto

Realme C11 2021 possiede un display LCD da 6,5 pollici HD+ con luminosità massima di 400 nits e rapporto schermo/corpo dell’89,5%. Il chip è un octa core da 1,6 GHz di frequenza massima, ci sono poi 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD.

Due le fotocamere su Realme C11 2021: una frontale da 5 MP, l’altra sul retro da 8 MP. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, ingressi micro USB e jack audio da 3,5 mm.

La batteria di Realme C11 2021 è da 5.000 mAh, l’interfaccia è la Realme UI Go Edition basata su Android 11. Dimensioni di 165,2 x 76,4 x 8,9 mm, peso di 190 grammi.

Realme 8i e Realme C11 2021, quanto costano

Realme C11 sarà disponibile nei prossimi giorni per 109 euro nell’unica variante da 2+32 GB di memoria mentre Realme 8i è già disponibile all’acquisto in Italia a partire a prezzi scontati in occasione del lancio: si parte da 199 euro per la variante da 4+64 GB di memoria, mentre servono 219 euro per quella da 4+128 GB.

Realme 8i – Display 6,6 pollici a 120 Hz – Chip MediaTek Helio G96 – Versione 4/64 GB