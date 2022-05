Realme 9 e 9 5G ufficiali: caratteristiche e prezzi

Per chi ama i dispositivi di Realme, ecco due nuovi smartphone che l’azienda cinese ha ufficializzato: Realme 9 e Realme 9 5G. Come sempre, il brand è attento ad offrire smartphone di buon livello ad un prezzo concorrenziale. E anche con questi nuovi telefoni la strategia è questa, ma bisogna stare attenti alla scelta perché tra i due modelli non cambia solo la presenza, o l’assenza, della connessione 5G.

Sia il Realme 9 che il Realme 9 5G sono destinati a piacere a chi cerca uno smartphone dal display non esageratamente grande. Inoltre, entrambi i device contano su un refresh rate particolarmente elevato (soprattutto nel modello 5G), processori di fascia media targati Qualcomm (costruiti con un processo a 6 nanometri) e un ricco comparto di memorie. Tuttavia, è sull’ottica che Realme ha voluto puntare, dotando i due nuovi medi di un modulo ben nutrito e che conta su due enormi sensori fotografici principali targati Samsung. Il modello 4G LTE offre, in alcuni tratti, caratteristiche più interessanti.

Realme 9: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, il Realme 9 4G presenta un pannello Super AMOLED da 6.4 pollici Full HD+ con refresh rate fino a 90 Hz. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 680, accoppiato a 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno UFS 2.2.

Molto interessante è il modulo fotografico posteriore, formato da tre obiettivi: il principale è un sensore Samsung HM6 da 108 MP, poi vi è un grandangolo da 8 MP ed un macro da 2 MP. Sul davanti il Realme 9 conta su una selfie-cam da 16 MP. Per quanto concerne la batteria, è una cella da 5.000 mAh con ricarica da 33W ad assicurare l’autonomia del telefono. L’interfaccia è Realme UI 3.0, basata su Android 12.

Realme 9 5G: caratteristiche tecniche

Smartphone di fascia bassa ma con connettività di quinta generazione, il Realme 9 5G conta su uno schermo Full HD+ da 6.6 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A bordo c’è il chip Snapdragon 695 accoppiato a 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna.

Sul retro, il device ospita tre obiettivi, il principale è il Samsung JN1 da 50 MP, poi vi è un sensore macro da 2 MP ed uno per la profondità da 2 MP. Per l’autonomia ci pensa una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 18W. Anche in questo caso c’è la skin proprietaria Realme UI 3.0, basata su Android 12.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 9 4G sarà disponibile nella versione da 6/128 GB al costo di 249,99 euro in promozione dal 17 al 21 maggio, per poi passare a 279,99 euro dal 22 maggio. Il modello da 8/128 GB, invece, costa 299 euro.

Il Realme 9 5G da 4/64 GB fino al 14 maggio è in promozione a 229,99 euro, mentre da 4/128 GB costa 279,99 euro.