Realme C55 ufficiale in Italia: quanto costa

Realme C55, il nuovo modello di fascia medio-bassa dell’azienda cinese, annunciato in Asia a inizio mese, è già arrivato anche sul mercato italiano. Si tratta di un device, ovviamente, non ai livelli di un top di gamma, ma che nonostante tutto può contare su un comparto hardware discreto e pronto a soddisfare l’utente che non ha particolari esigenze. Azzeccato il prezzo, che in questa fascia di mercato è il vero ago della bilancia che fa decidere per l’acquisto o meno di un prodotto piuttosto che di un altro.

Realme C55, caratteristiche tecniche

Realme C55 utilizza un processore MediaTek Helio G88 con GPU Mali-G52 MC2, a cui vengono affiancati due tagli di memoria 6GB di RAM e 128GB di archiviazione o 8/256 GB. In entrambi i casi lo storage è espandibile tramite microSD. Come accade sempre più di frequente, anche questo smartphone è in grado di sfruttare la Virtual RAM, che consente all’utente di aumentare la RAM in dotazione prelevando GB preziosi dallo spazio di archiviazione.

Lo schermo è da 6,72 pollici di tipo LCD IPS, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e refresh rate a 90 Hz. Qui possiamo vedere la prima intuizione interessante di Realme: la tecnologia "Mini Capsule", chiaro tributo alla Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Al momento è limitata alle informazioni riguardo lo stato del telefono indicando, ad esempio, il livello di batteria, i GB di dati utilizzati e il numero di passi rilevati dallo smartphone.

Indicazioni sicuramente molto utili, ma ben lontane da quelle che sono le funzionalità del corrispettivo presente su iPhone. Del resto parliamo comunque un dispositivo di fascia medio-bassa che, in questo senso, non può essere neanche lontanamente paragonato ad un iPhone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme C55 può contare su un doppio sensore: il principale da 64 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP ed è posta al centro della Mini Capsule.

La batteria è da 5000 mAh, con ricarica cablata a 33 W. Per la connettività, invece, questo smartphone è dotato di Bluetooth 5.2, WiFi 5 e NFC. Non è previsto il supporto per il 5G, ma trattandosi di un prodotto di fascia medio-bassa è una scelta comprensibile.

Infine per quanto riguarda il sistema operativo, è presente Android 13 con Realme UI 4.0.

Realme C55: quanto costa

Realme C55 è già disponibile in Italia, nelle catene di elettronica di consumo, in due colorazioni: Rainy Night o Sunshower. Il prezzo per la versione 6/128 GB è di 219,99 euro, mentre la versione 8/256 GB costa 249,99 euro. Si tratta di un prezzo in linea con il mercato, per un device destinato ad un pubblico vasto e ad un uso quotidiano tipico fatto di navigazione online e social, chat, foto e video punta e scatta.