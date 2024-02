Realme C67, uno sconto così non capita tutti i giorni

Realme C67 è un device low cost molto semplice, l’ideale per chi ha bisogno di un device per la vita di tutti i giorni orientato al risparmio. L’offerta su Amazon

Fonte foto: Realme

Realme C67 è uno smartphone low cost sviluppato principalmente per quegli utenti che non hanno bisogno di un comparto tecnico particolare, ma sono in cerca di un telefono con una buona qualità costruttiva e un prezzo adatto a tutte le tasche.

Con le offerte Amazon il costo di questo smartphone scende addirittura sotto i 200 euro e per chi ha bisogno di un dispositivo con le caratteristiche di cui sopra, trovare un prodotto altrettanto affidabile a questo prezzo è praticamente impossibile.

Realme C67 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 8/256 GB

Realme C67: scheda tecnica

Realme C67 ha un display LCD IPS che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Torna su questo modello la tecnologia Mini Capsule, il sistema sviluppato da Realme che, naturalmente, si ispira alla Dynamic Island di Apple. Una soluzione semplice che mostra alcune informazioni sullo stato del telefono come il livello della batteria, i GB di dati utilizzati o il numero di passi fatti dall’utente.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD.

Presente anche la Dynamic RAM Expansion, che consente all’utente di espandere la RAM del dispositivo attingendo alla memoria interna, se disponibile.

Il comparto fotografico è composto da due sole fotocamere, con un sensore principale da 108 MP e un sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Manca, naturalmente, il 5G visto che il processore scelto da Realme non ha un modem compatibile con la rete veloce. Tra le altre connessioni ci sono il 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità 5.000 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 33 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme C67: l’offerta su Amazon

Il Realme C67 è uno smartphone di fascia bassa, la scelta ideale per chi è alla ricerca di un telefono funzionale, da acquistare al giusto prezzo.

Su questo modello spicca sicuramente il design, pulito e molto semplice, impreziosito dalla presenza della tecnologia Mini Capsule; un sistema molto più immediato della controparte Apple ma sicuramente molto interessante.

Da segnalare anche un’autonomia più che buona che, grazie a una batteria piuttosto capiente e a un processore dai consumi ridotti, può superare tranquillamente il giorno di utilizzo.

Il prezzo di listino di questo smartphone presso rivenditori di terze parti è di 259,99 euro ma con l’offerta Amazon si scende a 179 euro (-31%, -80,99 euro), un ottimo sconto che rende questo telefono ancora più economico.

Realme C67 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 8/256 GB