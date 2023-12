Realme GT 5 Pro ufficiale Cina: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha presentato ufficialmente il suo nuovo top di gamma Realme GT 5 Pro, disponibile per ora in esclusiva per i consumatori cinesi. Parliamo di un device di fascia alta che riprende il discorso iniziato col precedente Realme GT 5, che comunque è uno smartphone di tutto rispetto, e lo migliora nettamente, portando a bordo del modello Pro una scheda tecnica completamente rinnovata e dalle grandissime potenzialità.

Oltretutto, per il momento è lo smartphone con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 più economico sul mercato, un primato da non trascurare assolutamente per un dispositivo con una scheda tecnica del genere.

Realme GT 5 Pro: scheda tecnica

Realme GT 5 Pro ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 2K (2.780×1.264 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit.

Il processore scelto da Realme per questo modello è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione interna.

Per tenere sotto controllo le temperature l’azienda cinese ha optato per un sistema di raffreddamento a camera di vapore a tre livelli da 12.000 mm2. Una soluzione del genere, secondo il produttore, dovrebbe garantire un livello ottimale della temperatura anche durante le sessioni di gaming più intense.

Molto interessante anche il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom 3x da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo, naturalmente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non manca nemmeno il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. Il comparto audio è composto da due speaker stereo certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.400 mAh con ricarica via cavo da 100 W e wireless da 50W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 5.0.

Realme GT 5 Pro: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Realme GT 5 Pro è disponibile in esclusiva per il mercato cinese dove può essere acquistato nelle colorazioni: Red Rock, Bright Moon e Starry Night.

Il prezzo suggerito per il pubblico è di:

Realme GT 5 Pro – 12/256 GB – 3.399 yuan (443,85 euro)

Realme GT 5 Pro – 16/256 GB – 3.699 yuan (483,02 euro)

Realme GT 5 Pro – 16/512 GB – 3.999 yuan (522,19 euro)

Realme GT 5 Pro –16 GB/1 TB – 4.299 yuan (561,37 euro).

Stando alle indiscrezioni sul web questo nuovo smartphone dovrebbe arrivare nel corso del 2024 anche in versione global, anche se per ora non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo; così come non ci sono conferme sul fatto che il prezzo resti davvero così basso anche per i mercati internazionali.