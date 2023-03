Realme GT Neo 5 SE in arrivo: c'è la data di lancio

Il lancio per il mercato cinese del Realme GT Neo 5 SE è fissato ufficialmente al prossimo 3 aprile. A confermarlo è stata l’azienda stessa, che mostrerà in quella data al mondo il nuovo smartphone, fratello minore di Realme GT Neo 5 (Realme GT 3 per i mercati internazionali).

Sono molte le indiscrezioni trapelate sul web riguardo questo modello ma, tra tutte quante, una ha catturato l’attenzione del grande pubblico: la scelta di Realme di utilizzare il nuovo chip Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm, tra i più attesi delle ultime settimane e che sarà installato anche su Redmi Note 12 Turbo.

Realme GT Neo 5 SE: caratteristiche tecniche

Dai moltissimi rumor trapelati sul web sono emerse buona parte delle caratteristiche tecniche del Realme GT Neo 5 SE, alcune delle quali condivise e confermate dal colosso della tecnologia stesso.

Al momento sembra che questo dispositivo abbia in comune buona parte dell’hardware del fratello maggiore Realme GT Neo 5 e che andrà a posizionarsi tra i device di fascia medio-alta. Dai teaser prodotti dall’azienda vengono confermate le indiscrezioni riguardo la batteria, il comparto fotografico, il display e, ovviamente, il processore.

A fronte di questo, si può affermare con sicurezza che il display è un AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione di 2.772×1.240 p e refresh rate fino a 144 Hz. Confermata anche la frequenza di campionamento fino a 1.500 Hz, la luminosità di picco di 1.450 nit.

Il processore, come già detto, sarà il nuovo Snapdragon 7+ Gen 2. Il comparto fotografico, invece, include una fotocamera principale da 64 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. La selfiecamera, invece, è da 16 MP. La batteria sarà da 5500 mAh con ricarica a 100 W.

Ancora non confermata ufficialmente, invece, la quantità di memoria, ma secondo le indiscrezioni lo smartphone avrà a disposizione due tagli 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione e 12/512 GB. Si è parlato anche di una terza variante con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione ma, per il momento, nulla di confermato.

Il sistema operativo sarà Android 13 con l’interfaccia Reame UI, giunta alla versione 4.0.

Realme GT Neo 5 SE: quanto costerà

Non ci sono informazioni ufficiali nemmeno riguardo il prezzo e l’eventuale arrivo sui mercati esteri, anche se sui social ci sono diverse idee al riguardo. Il leaker indiano Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ha ripetuto più volte su Twitter che il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 yuan, che al cambio attuale dovrebbero essere circa 404 Euro.

Naturalmente non si tratta di un’informazione confermata e non viene specificato nemmeno a quale taglio di memoria sia riferita questa indiscrezione, ma almeno abbiamo un’indicazione di massima della fascia di prezzo di cui stiamo parlando.

Dai teaser condivisi da Realme è possibile vedere anche alcune delle colorazioni disponibili di GT Neo 5 SE: il classico nero e una sorta di blu/viola dalle tinte più tenui. Non è chiaro se saranno disponibili altre versioni.