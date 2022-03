Realme GT2 e GT2 Pro arrivano in Europa: i prezzi ufficiali

Lanciati in Cina a inizio anno, stanno arrivando anche in Italia i nuovi Realme GT2 Pro e GT2, i device di Realme che compongono l’offerta top di gamma 2022 del produttore cinese del gruppo BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme, Vivo e iQoo). Si tratta di due dispositivi in parte diversi, soprattutto per la scelta del processore, ma entrambi di ottima qualità e con un prezzo più alto rispetto a quelli a cui ci aveva abituato Realme in passato.

Sia chiaro: non sono prezzi alti se prendiamo in considerazione le due schede tecniche, entrambe molto buone, o la qualità costruttiva, molto alta. Solo che Realme in passato ha prodotto ottimi smartphone a prezzi più competitivi, rinunciando a qualcosa nelle caratteristiche tecniche o nei materiali. Stavolta, invece, nessuna rinuncia: i due nuovi Realme GT2 e GT2 Pro sono potenti, ben costruiti e hanno le stesse tecnologie viste su un po’ tutti gli smartphone “flagship" di questa prima metà del 2022. Il prezzo, di conseguenza, è salito come anche la qualità e le prestazioni. Per questo Realme GT2 Pro, il vero top, si batterà ad armi pari con i vari Xiaomi 12, Honor Magic 4, Motorola Edge 30 Pro e persino con gli altri top di gamma dei bran fratelli: OnePlus 10 Pro e Oppo Find X5.

Realme GT2 Pro: caratteristiche tecniche

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con CPU octa core e GPU Adreno 730, è il fiore all’occhiello di questo nuovo smartphone, nonché il chip di un po’ tutti i top di gamma della prima metà del 2022. I tagli di memoria disponibili sono 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Il display è un AMOLED con risoluzione 2K e diagonale da 6,7 pollici, con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO, anch’essa caratteristica comune a molti top di gamma 2022.

Sul lato posteriore troviamo il buon comparto fotografico, formato da 3 fotocamere: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, ultra-grandangolare molto spinto (150°) da 50 MP e sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è una potente 32 MP.

Scontato, visto il chip utilizzato, l’elenco delle connessioni disponibili: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Infine, la batteria da 5000 mAh ha la ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W. Il sistema operativo è Android 12, interfaccia Realme UI 3.0.

Realme GT2: caratteristiche tecniche

Il chip scelto per REalme GT2 è il top di gamma 2021 di Qualcomm, cioè Snapdragon 888. Non arriva alla potenza del suo successore, ma di certo non sfigura ed è abbinato a 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione. Il display è un AMOLED da 6,62 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Leggermente inferiore anche il comparto fotocamere, sempre da tre sensori ma con il grandangolare assai meno raffinato: principale da 50 MP, ultra-grandangolare (119°) da 8 MP e macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Anche in questo caso abbiamo 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta USB Type-C e la stessa batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65W.

Realme GT2 Pro e Realme GT2: prezzi e disponibilità

Entrambi gli smartphone saranno disponibili in Italia dall’8 marzo 2022, ai seguenti prezzi:

Realme GT2 Pro 12/256 – 849 euro

Realme GT2 Pro 8/128 – 749 euro

Realme GT2 12/256 – 599 euro

Realme GT 2 8/128 – 549 euro

Tutti i prezzi di listino saranno in sconto in occasione del lancio.