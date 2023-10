Realme Narzo 50A Prime: prezzo stracciato su Amazon grazie allo sconto

Fonte foto: Realme

Se è vero che il mercato degli smartphone low cost pullula di offerte non sempre valide, cosa si può chiedere a un dispositivo entry level affinché meriti di essere comprato? Sicuramente non guasta un design originale che non deve passare inosservato, poi una buona autonomia per soddisfare tutte le esigenze quotidiane e arrivare fino a sera e, infine, un prezzo basso, realmente alla portata di tutti coloro che non hanno bisogno di funzionalità particolari ma vogliono solo uno smartphone efficiente.

Questo e molto altro c’è Realme Narzo 50A Prime, un dispositivo semplice ed economico che grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato poco sotto i 120 euro.

Realme Narzo 50A Prime: scheda tecnica

Realme Narzo 50A Prime: scheda tecnica

Realme Narzo 50A Prime ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Unisoc Tiger T612 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF, un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e un sensore per la profondità da 0.3 MP (f/2.8). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività non c’è il 5G, dato che il processore a bordo di questo smartphone non ha un modem compatibile con la nuova rete veloce. Gli utenti potranno comunque utilizzare le connessioni in 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il Jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata a 18 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente Realme UI 2.0 e la promessa di ricevere anche Android 13 entro la fine del 2023 (la versione stabile non del sistema operativo non è ancora disponibile in Italia).

Realme Narzo 50A Prime: l’offerta Amazon

Realme Narzo 50A Prime è uno smartphone entry level, che punta tutto su una buona autonomia, dovuta alla capiente batteria da 5.000 mAh e a un processore poco energivoro, che promettono all’utente ben oltre un giorno di utilizzo senza alcun problema.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 169,99 euro, tuttavia grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 119,99 euro (-29%, -50 euro) uno sconto importante, perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone economico per la vita di tutti i giorni e vuole spendere il meno possibile.

