Il nuovo Realme Note 50 arriva in Italia: si tratta di un nuovo entry level per la gamma del brand; ecco caratteristiche tecniche e prezzo del dispositivo

Fonte foto: Realme

Il Realme Note 50 è l’ultima novità della gamma di smartphone di Realme. Si tratta di un dispositivo di fascia bassa e dal prezzo bassissimo che, a distanza di poche settimane dalla presentazione ufficiale, è ora acquistabile anche in Italia, rappresentando la proposta del marchio per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico ma comunque con buone specifiche tecniche, naturalmente in rapporto al prezzo di vendita.

Realme Note 50: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme Note 50 arriva sul mercato con una scheda tecnica da vero entry level, senza troppi fronzoli e con alcuni elementi, come il chip, ripresi da altri modelli Realme. Tra le specifiche, infatti, troviamo il chip Unisoc T612, realizzato con processo produttivo a 12 nm e dotato di una CPU octa-core con 2 core Cortex A75 da 1,8 GHz e 6 core Cortex A55 da 1,8 GHz. La GPU è una Arm Mali-G57. Questo chip è già stato utilizzato in più occasioni da Realme che, ad esempio, lo ha proposto anche sul Realme C31, svelato quasi due anni fa.

Lo smartphone è dotato di 64/128 GB di storage (di tipo eMMC 5.1) e di 4 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione grazie ad ulteriori 4 GB di RAM virtuale, utilizzando la memoria di archiviazione). Da notare anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di ricarica da 10 W. Il nuovo dispositivo di Realme è dotato di un display LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il pannello ha un notch a goccia.

A completare il comparto tecnico c’è spazio per un sensore di impronte laterale e per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 13 Megapixel e un sensore ausiliario da 0,03 Megapixel. C’è anche una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Lo smartphone di Realme è dotato di connettività Dual SIM e di un jack da 3,5 mm.

Il sistema operativo è Android 13 con Realme UI. Non ci sono informazioni in merito a un futuro aggiornamento ad Android 14. Le dimensioni sono pari a 167,7 x 76,67 x 7,99 mm a fronte di un peso di 186 grammi. La scocca è realizzata in plastica, con un trattamento lucido nella parte alta, dove sono installati i sensori delle fotocamere posteriori e il flash LE. C’è la certificazione IP54.

Realme Note 50: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme Note 50 è già disponibile in Italia. Il prezzo di listino è di 119,99 euro ma per la fase di lancio il dispositivo è scontato a 99,99 euro. L’unica versione disponibile dello smartphone è dotata di 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Le colorazioni sono due, Black e Blue. Il dispositivo è acquistabile su Amazon e presso altri rivenditori di prodotti Realme.