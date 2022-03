Realme C31 e C35: i due nuovi smartphone ultra economici

Nuovi arrivi nella gamma di Realme, questa volta nella fascia bassa del mercato dove la concorrenza è agguerritissima e si combatte fino all’ultimo euro. Si tratta di Realme C31 e Realme C35, due smartphone 4G con prezzo abbondantemente sotto i 200 euro che proprio sul prezzo fanno leva per convincere il potenziale cliente.

Nessuna velleità di stabilire record di performance, né di piazzarsi tra i cameraphone 2022: Realme C31 e C35 vanno dritti al sodo e puntano tutto sulla concretezza e sul rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche. Caratteristiche tecniche che sono basse, certamente, ma non quanto il prezzo e, di conseguenza, questi due smartphone vanno benissimo per chi cerca un telefono per telefonare, fare un giro sul Web, usare WhatsApp e guardare un po’ di aggiornamenti social. Ogni tanto una foto, punta e scatta, ma senza chiedere miracoli alle fotocamere. Il tutto da un telefono che deve arrivare fino a sera, senza spegnersi. Se è questo che cercate in un telefono, allora molto probabilmente Realme C31 e C35 sono i due modelli di smartphone economici 2022 che fanno per voi. Perché costano davvero poco.

Realme C31: caratteristiche e prezzo

Il primo dei due nuovi smartphone low cost di Realme è quello più economico dei due, il Realme C1 basato sul chip Unisoc T612 4G. E’ disponibile in due configurazioni di memoria: 3/32 GB e 4/64 GB, in entrambi i casi con spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB con schedina microSD.

Lo schermo è un LCD da 6,5 pollici HD+, con cornici abbastanza evidenti e un notch a goccia che incorpora la fotocamera frontale da 5 MP. Al posteriore, invece, troviamo tre fotocamere: principale da 13 MP, monocromatica da 2 MP e macro da 2 MP. Il sensore per le impronte è posizionato sul fianco, non sotto lo schermo.

La batteria è da 5.000 mAh, un valore abbastanza elevato, ma non c’è la ricarica veloce. Il sistema operativo è Android 11 Go edition, la versione di Android per gli smartphone a basse prestazioni.

Il prezzo di Realme C31 è veramente bassissimo: la versione da 3/32 GB costa solo 149 euro, quella da 4/64 GB costa 155 euro.

Realme C31 – Versione 4/64 GB

Realme C35: caratteristiche e prezzo

Realme C35 è leggermente più potente di C31, grazie al processore Unisoc T616 e alla RAM da 4 GB, affiancata da 64 o 128 GB di spazio di archiviazione.

Migliore anche lo schermo, da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ (ma comunque LCD). Anche in questo caso le cornici sono abbastanza spesse e la fotocamera frontale, da 8 MP, è posizionata nel notch a goccia. Il sensore per le impronte è ancora una volta sul fianco del telefono.

Le fotocamere posteriori sono da 50+2+2 MP, rispettivamente principale, monocromatica e macro. Identica la batteria, da 5.000 mAh, con ricarica da 18W. Il sistema operativo è Android 11 Go Edition.

Realme C35 costa un po’ di più rispetto a C31, ma comunque sempre molto poco: 179 euro per la versione 4/64 GB e 199 euro per la versione 4/128 GB.

Realme C35 – Versione 4/64 GB