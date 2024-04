Realme P1 e P1 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme P1 e Realme P1 Pro sono i primi smartphone della serie P, due device low-cost in arrivo ufficialmente il 30 aprile, in esclusiva per il mercato indiano

Fonte foto: Realme

Realme ha presentato in esclusiva per il mercato indiano il Realme P1 e il Realme P1 Pro (in foto), i primissimi modelli della nuova serie P in arrivo il prossimo 30 aprile.

Sono due smartphone che vanno a posizionarsi nella fascia più bassa del mercato, con una scheda tecnica essenziale e che va dritto al sodo, e che rappresentano la scelta perfetta per gli utenti che cercano un telefono 5G con un prezzo accessibile.

Realme P1: scheda tecnica e prezzi

Realme P1 ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente la funzione Dynamic RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore per i ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica SuperVooc da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0. Infine, è presente la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Come detto in apertura, Realme P1 sarà disponibile a partire dal 30 aprile solo per il mercato indiano in due colorazioni: Phoenix Red e Peacock Green, al prezzo suggerito di:

Realme P1 – 6/128 GB: 15.999 rupie (180,53 euro)

Realme P1 – 8/256 GB: 18.999 rupie (214,38 euro)

Realme P1 Pro: scheda tecnica e prezzi

Sul Realme P1 Pro trova posto lo stesso display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e di nuovo 128/256 GB di memoria, non espandibile. Presente anche su questo modello la funzione Dynamic RAM.

Per le fotocamere, torna il sensore principale da 50 MP con OIS già visto nel primo modello ma, oltre a questo, troviamo anche un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Identiche all’altro modello le connessioni con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C, il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione. Migliora il comparto audio che comprende due speaker certificati Hi-Res Audio, compatibili con Dolby Atmos e un doppio microfono con cancellazione del rumore.

La batteria è di nuovo da 5.000 mAh con ricarica SuperVooc da 45 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Torna anche su questo modello la certificazione IP54, garantendo quindi la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Anche Realme P1 Pro sarà un’esclusiva per il mercato indiano, dove sarà disponibile anch’esso dal 30 aprile in due colorazioni: Phoenix Red e Parrot Blue, al prezzo suggerito di: