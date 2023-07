Fonte foto: Realme

Realme ha appena presentato in Cina un nuovo tablet: si tratta di Realme Pad 2, seconda generazione del tablet Android di casa Realme che si rinnova nel design e nelle specifiche tecniche, confermandosi come un prodotto dal prezzo accessibile. Il tablet è già in vendita, ma solo in alcuni mercati asiatici, con un prezzo abbastanza basso, in linea con la scheda tecnica di fascia medio-bassa.

Realme Pad 2: caratteristiche tecniche

Il Realme Pad 2 ha un display IPS LCD da 11,5 pollici di diagonale, con un rapporto tra le dimensioni di 5:3 e una risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel. Il refresh rate massimo è pari, invece, a 120 Hz. La frequenza di aggiornamento del display è adattativa e prevede anche la possibilità di utilizzo a 40 Hz e 60 Hz. La luminosità massima è di 450 nit.

Il chip del nuovo tablet di Realme è il MediaTek Helio G99, già utilizzato dal brand su altri modelli, come lo smartphone Realme 10, è realizzato a 6 nm. I consumi, quindi, non dovrebbero essere eccessivi.

Il tablet è disponibile con diverse combinazioni di RAM e storage, con un massimo di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. La dotazione di memoria dipende dal mercato di commercializzazione. Tutte le varianti del nuovo Realme Pad 2, però, avranno a disposizione una batteria da 8.360 mAh con la ricarica SuperVooc da 33W, quindi discretamente veloce.

A completare la scheda tecnica del tablet di Realme ci sono una fotocamera anteriore ed una fotocamera posteriore, entrambe da 8 Megapixel, oltre ad un sistema audio composto da quattro speaker con supporto Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia utente Realme UI 4.0 for Pad, che in pratica è l’interfaccia utente tipica dei dispositivi Realme, ma ottimizzata per sfruttare al meglio l’ampio display del tablet.

Realme Pad 2: quanto costa e quando arriva

Realme Pad 2 è stato presentato in India dove è già in preordine con la possibilità di scegliere tra le versioni 6/128 GB e 8/256 GB. Per entrambe le varianti del tablet c’è una variante LTE, quindi con connessione 4G. Il prezzo di lancio, al cambio attuale, è pari a circa 215 euro per il modello base e a 250 euro per la versione top di gamma. Le colorazioni sono due: Green e Gray.

Non sappiamo se Realme Pad 2 arriverà anche in Europa e in Italia, dove è già disponibile la prima generazione del tablet del marchio cinese. Il modello attualmente in vendita in Italia di Realme Pad, tuttavia, è disponibile solo nelle versioni 4/64 GB e 6/128 GB, entrambe con sola connessione WiFi e con un prezzo minimo di 259,99 euro e massimo di 289,99 euro.