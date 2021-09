Realme prepara la sua prima chiavetta 4K con Google TV

Gli smart TV sono sempre più diffusi, e il mercato è pieno di proposte interessanti che arrivano da tanti produttori, tradizionali come Panasonic che ne ha presentati di nuovi di recente o da poco arrivati sul mercato come Xiaomi, che è ormai proiettata verso il primo posto nel settore degli smartphone ma che presidia ogni altro settore dell’elettronica, anche quello dei televisori intelligenti.

Il software incluso in questo genere di dispositivi però non è sempre perfetto o compatibile con il servizio che si desidera utilizzare, senza contare che non tutti i televisori ancora funzionanti sono smart, specie quelli delle case di villeggiatura. Per cui di pari passo alla diffusione delle smart TV aumenta anche quella delle chiavette smart, dei dispositivi piccoli, portatili e a basso costo che attraverso un ingresso HDMI riescono a modernizzare anche dispositivi con una certa età. In questo mercato si inseriscono vari produttori come Amazon con Fire TV Stick o Realme, che secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a lanciare una chiavetta 4K con Google TV.

Chiavetta 4K Realme in arrivo in India

La chiavetta 4K di Realme con Google TV non è ufficiale né il progetto è stato confermato dall’azienda, ma sul portale di Flipkart è apparsa un’immagine di un dispositivo di questo tipo prodotto da Realme che è inedito.

Flipkart è uno dei maggiori rivenditori di elettronica di consumo – probabilmente il più grande – che operano in India. La catena aprirà presto i battenti del Big Billion Days, una serie di giorni dedicati allo shopping pieni di offerte interessanti in stile Black Friday: secondo quanto si apprende è proprio durante l’evento che Realme potrebbe ufficializzare la sua chiavetta 4K. Non ci sono altre informazioni, se non le poche che si possono dedurre dall’immagine: il prodotto avrà un’uscita HDMI per il collegamento alla TV e una porta USB-C per l’alimentazione.

Realme è uno dei marchi più forti in India, una regione in rapida espansione economica. Per questa ragione molti prodotti tecnologici della casa vengono ufficializzati proprio nella regione asiatica e solo in un secondo momento vengono distribuiti anche altrove: la chiavetta 4K di Realme potrebbe seguire esattamente questo percorso, ossia prima in India e per arrivare poi su altri mercati.

Chiavetta 4K Realme alternativa a Chromecast

La chiavetta 4K di Realme, se dovesse essere ufficializzata come sembra, sarà la prima alternativa a Google Chromecast con Google TV, un sistema operativo pensato per l’utilizzo sui televisori, quindi incentrato sui contenuti, che di fatto rappresenta l’evoluzione di Android TV. L’organizzazione di Google TV è quindi molto razionale: ci sono diverse sezioni, alcune personalizzate su gusti e preferenze dell’utente, altre dedicate alle varie categorie di applicazioni pensate per l’utilizzo sui televisori.

Secondo alcuni, Google TV rappresenta un gran passo in avanti rispetto ad Android TV. Il problema è che si tratta di un ambiente nuovo, quindi poco diffuso: per il momento Google TV è incluso in alcuni televisori di Sony e TCL e naturalmente su Google Chromecast, ma presto potrebbe aggiungersi alla conta anche la chiavetta 4K di Realme.