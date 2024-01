Rebel Moon parte 2: anticipazioni e data di uscita

Fonte foto: Netflix

Rebel Moon – Parte 1: La figlia del fuoco è disponibile da qualche settimana su Netflix (è uscito il 22 dicembre). Il film di fantascienza con Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Charlie Hunnam, diretto dal regista Zack Snyder, è solo il primo capitolo di una saga che promette di essere epica. La seconda e (per ora) ultima parte, Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, sarà disponibile in primavera, sempre su Netflix. Snyder in teoria ha intenzione di girare anche un terzo capitolo di quella che a quel punto diventerebbe una trilogia cinematografica, ma al momento non ci sono ancora conferme su questo punto.

Cosa si dice di Rebel Moon parte 1

Nella trama di Rebel Moon il Mondo Madre è un impero che ha da molto tempo soggiogato una serie di lune e pianeti minori. In seguito ad alcuni stravolgimenti politici ai vertici dell’impero e a una nuova politica di repressione ancora più crudele, diversi movimenti di ribellione prendono piede in varie parti dell’universo. In un tranquillo villaggio agricolo di una luna lontana un gruppo di ribelli si riunisce intorno a una giovane e misteriosa guerriera che sembra incarnare l’unica speranza di sopravvivenza.

Questo è il succo della storia, ma cosa si dice di Rebel Moon Parte 1? Il film ha ricevuto diverse recensioni negative dalla critica, che ne ha contestato tra le altre cose la storia (molto simile a Star Wars), i dialoghi, il ritmo e la struttura. Non sempre i pareri della critica corrispondono a quelli degli spettatori, però, che di certo si stanno dedicando alla visione del film: nei primi quattro giorni di distribuzione Rebel Moon Parte 1 è arrivato in vetta alla top ten dei titoli più visti in 62 Paesi.

Cosa aspettarsi da Rebel Moon Parte 2

La trama di Rebel Moon Parte 1 sembra non raggiungere mai il climax (è questa una delle varie critiche mosse alla pellicola) e il motivo è anche il fatto che la storia entrerà probabilmente nel vivo solo nel secondo film, di cui è già stato distribuito il primo teaser trailer. Ma cosa accadrà in Rebel Moon Parte 2?

Per quanto ne sappiamo, Veldt accoglierà chi ha già perso una patria nella lotta contro il Mondo Madre, mentre Kora e i guerrieri che ha radunato si prepareranno a combattere per l’indipendenza. Come confermato dal regista in un’intervista, Charlie Hunnam non tornerà in Rebel Moon: Parte 2 – La Sfregiatrice. Il villain invece sarà ancora l’Ammiraglio Noble.

Quando esce Rebel Moon parte 2

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, che è stato girato in contemporanea alla parte 1, sarà disponibile su Netflix dal 19 aprile 2024.

Ci sarà Rebel Moon Parte 3?

Come anticipato, al momento non ci sono conferme sulla realizzazione di Rebel Moon Parte 3, anche se il regista non ha fatto segreto di sognare una saga cinematografica estesa, tipo quella di Star Wars. È invece già stato annunciato lo sviluppo di un videogioco di ruolo basato sul film, di un cortometraggio animato e di una serie prequel a fumetti.