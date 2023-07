Recensione 1Control Solo, l'apricancello elettrico smart Made in Italy

TOTALE PUNTI 7 Recensione 1Control Solo Siamo fervidi sostenitori del Made in Italy e la nostra passione per i prodotti di casa aumenta e si amplifica se un prodotto italiano appartiene al mondo della smart home e della tecnologia in genere. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo apprezzato la proposta di 1Control Solo, un sistema di gestione per cancelli e garage, che permette di aprire gli accessi dotati di telecomando usando il cellulare, lo smartwatch, e anche la propria automobile usando CarPlay o Android Auto.

PRO Installazione facile

Compatibilità con numero elevato telecomandi

Semplicità d'uso

Hardware VOTO: 7 Uno degli aspetti più positivi di 1Control Solo è la semplicità con cui si può configurare, tenendo però conto di un dettaglio importante: prima di procedere all'acquisto e alla successiva installazione, bisogna conoscere bene le proprie esigenze, perché potrebbe essere necessario acquistare due prodotti. 1Controlo Solo, preso singolarmente, permette di duplicare il telecomando del proprio cancello o garage, per poi attivare la relativa apertura usando il cellulare, lo smartwatch o una tra Android Auto o Car Play via bluetooth: il presupposto, quindi, è che ci si trovi ad una distanza ravvicinata rispetto al varco che si vuole aprire. Se si vuole invece comandare un cancello o un garage anche quando ci si trova dall'altra parte del mondo, sfruttando internet, bisogna aggiungere un ulteriore pezzo al sistema, si chiama 1Control Link ed è un piccolo modulo che si collega al web e funziona da ponte tra l'utente e il 1Control Solo. Andiamo però con ordine: 1Control Solo si presenta come una scatoletta nera in materiale plastico, che non mostra pulsanti o altri comandi sulla sua superficie. E' chiusa con tenuta stagna, che permette di posizionarla all'aperto, esposta agli agenti atmosferici, senza alcun tipo di problema e con la massima resistenza agli sbalzi di temperatura. L'alimentazione è affidata ad una classicissima batteria "mezza torcia", un formato quasi dimenticato, che garantisce però una grande autonomia: con un uso abituale, che prevede qualche accesso al giorno, 1Control Solo funziona senza problemi per un anno, prima di richiedere una sostituzione della batteria. 1Control Link, invece, si installa all'interno, non può essere posizionato all'aperto e si collega ad una presa elettrica con un'alimentazione da 5V, la stessa dei caricatori per cellulari. Si può connettere alla rete usando sia il wifi che la porta ethernet. Deve essere collocato, in teoria, ad una distanza che non superi i 30 metri dal cuore del sistema, 1Control Solo, ma nella pratica è meglio rimanere entro i 10 metri perché funzioni correttamente. Il collegamento cablato è di gran lunga preferibile a quello wireless.

Installazione VOTO: 7 L'installazione di 1Control Solo e, per chi lo vuole, 1Control Link è semplicissima: il primo va posizionato in prossimità del varco da aprire, perché in pratica sostituisce il lavoro del telecomando. Deve quindi essere collocato in una posizione da cui il segnale radio possa raggiungere il centro di controllo di cancello o garage. Nella confezione di 1Control Solo c'è un supporto da muro, con i tasselli per il suo posizionamento, ma si possono sfruttare anche fascette che si trovano in confezione. Nel nostro caso, abbiamo optato per "appenderla" al paletto che sostiene la serratura per l'apertura manuale del cancello. Dopo qualche giorno, l'occhio si abitua e praticamente 1conrol Solo si mimetizza nell'ambiente, quasi non si vede. 1Control Link deve essere posizionato all'interno, come già specificato: noi abbiamo optato per un'installazione usando del biadesivo, collocando il dispositivo vicino ad una finestra, per garantire massima protezione, ma anche un collegamento ideale con 1Control Solo.

Il software VOTO: 7 Quando si usa un dispositivo connesso ad internet con funzionalità smart, un ruolo fondamentale è quello della app che lo controlla: nel caso di 1Control Solo, il funzionamento del software è intuitivo e può guidare passo passo gli utenti per la prima configurazione. Il primo passaggio è quello della clonazione del proprio telecomando: parliamo di un procedimento molto semplice, che si completa nel giro di pochi secondi. Basta avvicinare il telecomando stesso al box di 1Control Solo, mentre si seguono le istruzioni dell'app. Una volta completata la clonazione, 1Contro Solo può essere collocato in prossimità di cancello o garage; a quel punto l'applicazione si usa per invitare altri utenti a gestire le aperture: un solo dispositivo può arrivare a controllare ben 4 cancelli diversi e può ospitare fino a 10 utenti, che possono godere di diritto di accesso "perpetuo" o anche solo per un periodo ristretto di tempo. 1Control Solo si integra con Apple Watch e presenta anche una "complicazione" : è possibile aggiungere una piccola icona al bordo del quadrante e aprire il cancello con due click, senza nemmeno toccare lo smartphone. L'utente che viene autorizzato riceve un messaggio via mail con le istruzioni utili peer accettare l'invito e cominciare ad usare 1Control Solo. Se si decide di usare anche 1Control Link per collegare il sistema alla rete internet e abilitare la gestione remota, bisogna affrontare qualche passaggio in più, necessario per abbinare i due componenti tra loro. Come già anticipato, abbiamo rilevato durante la nostra prova che la connessione cablata è estremamente più attendibile e affidabile rispetto a quella wireless. Altro dettaglio già svelato, ma così importante che vale la pena ricordarlo, è la piena compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay: questo significa che chi usa una di queste due piattaforme potrà aprire il cancello direttamente dal display dell'auto. Se si usa il solo 1Control Solo, si potrà attivare l'apertura solo quando si è a portata di bluetooth, ovvero a qualche metro dal cancello, mentre se si usa anche 1Control Link, allora sarà possibile farlo in qualunque momento.