Conclusioni

Nuovo Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi, scrittura diretta su libri e documenti | Penna premium inclusa | Verde metallizzato

Amazon Kindle Scribe 2024 è un prodotto interessante, ma con un posizionamento complesso. Se da un lato offre un’esperienza di lettura eccellente con un display migliorato e una batteria di lunga durata, dall’altro il software e le funzionalità di scrittura lasciano a desiderare. Il prezzo, piuttosto elevato rispetto ad altri Kindle, rende difficile consigliarlo a chi cerca un semplice ebook reader.

L’aggiunta della penna e delle note digitali è un elemento di differenziazione, ma non abbastanza rivoluzionario da giustificare il costo per la maggior parte degli utenti. In definitiva, Kindle Scribe 2024 è un dispositivo per chi vuole il meglio in termini di lettura digitale e per chi ha necessità specifiche legate alla scrittura di appunti, ma non rappresenta ancora una soluzione perfetta per chi cerca un taccuino digitale completo.