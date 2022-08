I migliori e-reader

Avere un libro tra le mani è da sempre una delle attività più belle che ci sia: ci si rilassa e allo stesso tempo si imparano cose nuove. Anche in questo settore che resiste a qualsiasi tipologia di cambiamento è entrata con prepotenza la tecnologia. E lo ha fatto tramite due "strumenti": gli e-book e gli e-reader. I primi sono banalmente i libri in formato digitale, mentre i secondi sono i dispositivi che permetto di leggere gli e-book. Nonostante siano stati lanciati sul mercato da oramai diversi anni, non sono molte le aziende che hanno investito in questo settore. Gli e-reader validi disponibili sul mercato non sono tantissimi: noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati cinque che si differenziano per grandezza e per prezzo. Ecco quali sono.

Kindle

Uno degli e-reader più iconici è sicuramente il Kindle di Amazon, disponibile sul mercato da oramai diversi anni e che con l’ultima generazione ha portato novità sostanziali. La prima riguarda lo schermo, ora diventato anche antiriflesso e con una risoluzione da 167ppi che permette di leggere i libri come se le pagine fossero di carta. Aggiunta anche un’altra novità sostanziale: la luce integrata nello schermo che ci permette di leggerlo anche al buio. Le dimensioni sono molto contenute ed è possibile tenerlo con una sola mano. Il Kindle offre anche funzionalità molto utili: è possibile sottolineare i passaggi cruciali, cercare la definizione di una parola, oppure tradurla in un’altra lingua. È anche possibile cambiare le dimensioni dei singoli caratteri. Per tutti i clienti Prime c’è la possibilità di accedere gratuitamente a un’ampia selezione di libri e riviste. La batteria può durare anche diverse settimane, in base all’utilizzo che se ne fa. Sono disponibili due modelli: con o senza pubblicità. In quello con pubblicità appare un annuncio sullo schermo quando è in modalità stand-by (costa leggermente meno rispetto a quello senza pubblicità).

PocketBook e-Book Reader Era

PocketBook è un e-reader sui generis: oltre a supportare gli -ebook, permette anche di ascoltare audiolibri e podcast. Ha uno schermo touchscreen E-ink Carta 1200 da ben 7 pollici con 300ppi e luce integrata che può essere regolata sia per luminosità sia per colore. Lo schermo resiste anche ai graffi ed è impermeabile all’acqua (certificazione IPX8) per un utilizzo in piscina o al mare. Ha un altoparlante integrato per riprodurre gli audiolibri, in alternativa è possibile collegare delle cuffie wireless tramite il Bluetooth. Ha anche dei tasti laterali per voltare rapidamente le pagine che possono essere facilmente configurate in base al fatto di essere destrimani o mancini. Supporta ben 19 formati di libri, 6 formati audio e 4 di immagini. Si può connettere anche alla rete grazie al Wi-Fi.

Kindle Paperwhite (8 GB)

Il Kindle Parperwhite è l’evoluzione del Kindle "classico", da cui riprende il design. Le differenze principali riguardano soprattutto gli aspetti tecnici. Questo lettore e-book ha uno schermo antiriflesso da ben 6,8" con 300ppi. La qualità visiva è molto elevata e sembra di leggere come sulla carta. C’è anche una luce integrata per la quale è possibile cambiare la tonalità, passando dal bianco all’ambra in base alla situazione (e non affatica nemmeno gli occhi). Altro aspetto molto importante è l’impermeabilità: il Kindle Paperwhite ha ricevuto la certificazione IPX8 che ne attesta la resistenza all’acqua. Lo possiamo utilizzare al mare, in piscina o nella vasca da bagno senza avere la paura di rovinarlo. La memoria interna è da 8GB ed è possibile salvare un numero praticamente infinito di e-book. La batteria ha una durata di circa 10 settimane e grazie alla porta USB-C la ricarica è rapidissima. Anche in questo caso troviamo sia il modello con pubblicità sia quello senza.

Meebook E-Reader P78 Pro

Il Meebook E-Reader P78 Pro è un dispositivo versatile, a metà tra un lettore e-reader e un tablet. Dal primo prende la tecnologia e-ink dello schermo, dal secondo il sistema operativo Android. Ma andiamo per ordine. Il dispositivo ha un display touchscreen E-ink Carta da 7,8 pollici da 300ppi. La luce integrata è regolabile per garantire un’ottima lettura sia in posti al chiuso sia all’aperto. Supporta tantissimi formati differenti, da quelli dedicati alla lettura come i PDF, fino gli MP3 per ascoltare gli audiolibri. Sono presenti degli altoparlanti, ma in alternativa è possibile accoppiare anche delle cuffie Bluetooth. Supporta anche la scrittura a mano per prendere appunti sugli e-book. A bordo è presente il sistema operativo Android e anche il Google Play Store. RAM da 3GB e memoria interna da 32GB.

Kindle Oasis

Il Kindle Oasis è il modello più avanzato tra gli e-reader di Amazon. Design completamente differente rispetto agli altri, con una presa ergonomica e con appositi tasti laterali per voltare facilmente le pagine. Lo schermo ha una grandezza di 7 pollici e una risoluzione da 300ppi per una maggiore definizione. È possibile impostare la tonalità della luce integrata, dal bianco fino all’ambra. L’e-reader utilizza una tecnologia e-ink molto avanzata che permette di voltare le pagine più velocemente e di leggere come sulla carta stampata. È anche impermeabile e lo si può utilizzare al mare e in piscina (certificazione IPX8). Ha anche la connessione Wi-Fi per accedere più velocemente alla sconfinata libreria messa a disposizione da Amazon.

