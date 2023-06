Recensione Amazon Kindle Scribe

Il mondo è spesso spaccato in due su qualunque argomento si possa affrontare, questo vale anche per l’approccio con i libri elettronici: da una parte i super appassionati della cara vecchia carta, dall’altra coloro che preferiscono utilizzare un lettore di libri elettronici per soddisfare la propria passione per la letteratura.

Per chi appartiene a quest’ultimo gruppo, ormai da qualche mese è in circolazione un dispositivo molto interessante: con la recensione di Amazon Kindle Scribe presentiamo la versione più evoluta del popolarissimo Kindle, a cui sono stati attribuiti super poteri grazie alla presenza di un pennino, che amplifica le sue funzionalità.

Le specifiche tecniche e il design di Amazon Kindle Scribe

Probabilmente le specifiche tecniche di un prodotto come Amazon Kindle Scribe non sono particolarmente importanti, questo non è il tipo di dispositivo che si acquista dopo un’analisi del processore o di altri componenti della sua scheda tecnica.

L’unico elemento che può fare davvero la differenza ed è in effetti significativo è la dimensione del suo display: parliamo di 10,2", una diagonale enorme rispetto a quasi tutti i lettori di eBook tradizionali.

Vale la pena concentrarsi sul suo design, che come al solito è estremamente minimale, con un solo pulsante necessario per riattivare lo schermo, accanto al quale c’è anche il connettore per la ricarica: parliamo di una porta USB C, grazie a cui si completa la ricarica del dispositivo.

Per facilitare la lettura, lo schermo eInk, che replica l’effetto visivo della lettura su carta, viene dotato di una notevole densità dei pixel, ci sono cioè 300 pixel per pollice. Il nuovo lettore di eBook ti ho proposto in tre varianti di memoria, da 16,32 o 64 GB.

Dal punto di vista del design, vale la pena sottolineare che il disegno è asimmetrico, le due cornici laterali sono di dimensioni diverse.

Come già anticipato a più riprese, vero dettaglio tecnico che fa la differenza nel nuovo Amazon Kindle Scribe sta nel pennino di cui è dotato, che si aggancia magneticamente alla struttura del dispositivo.

Le funzioni speciali di Amazon Kindle Scribe

Lo abbiamo già descritto, il primo superpotere di Amazon Kindle Scribe è quello del suo grande display da 10,2" con 300 pixel per pollice, che rende la lettura estremamente piacevole, soprattutto perché lo schermo è realizzato in modo da non avere alcun tipo di riflesso anche alla luce diretta del sole.

Altro aspetto che abbiamo sottolineato e che risulta davvero importante è il supporto per la scrittura a mano, grazie a cui è possibile scrivere note annotazioni, modificare documenti PDF e preparare liste personalizzate. Ci sono due tipi di penne, entrambi non necessitano di ricarica, la versione Premium è dotata di un tasto dedicato per la cancellazione e di un ulteriore tasto per aprire scorciatoie personalizzate.

All’interno di Amazon Kindle Scribe si trova una lunga lista di modelli di quaderni per gli appunti: è possibile scrivere un proprio diario quotidiano, una lista di cose da fare, scegliendo di farlo su carta a righe, quadretti o su un foglio bianco.

Altro dettaglio straordinario, viene dalla durata della batteria, che con uso medio del dispositivo arriva a 12 settimane, sono tre mesi consecutivi senza ricarica. A completare le funzionalità dell’ottimo Amazon Kindle Scribe c’è anche una modalità dark, che permette di invertire i colori tenendo la pagina scure e le scritte in colore chiaro.

C’è un dettaglio importante da sottolineare: Amazon Kindle Scribe non dispone di altoparlanti, né di connettore per le cuffie, ma è comunque dotato di un software per la lettura di file audio, che possono essere ascoltati collegando un dispositivo Bluetooth.

Come si usa Amazon Kindle Scribe

Per chi non vuole complicazioni e sta cercando un dispositivo semplicemente per leggere libri su un display di grande formato, il Kindle Scribe può essere un’ottima scelta, con un utilizzo simile a quello di altri modelli sul mercato, ma con una funzionalità in meno: questo prodotto, infatti non dispone della connessione alla rete telefonica, richiede necessariamente il Wi-Fi per funzionare.

Altri modelli di Kindle in circolazione, invece, contengono una Sim card che permette di collegarsi alla rete cellulare in tutto il mondo, gratuitamente, per scaricare i propri libri. In questo caso, invece, bisogna collegarsi ad una rete Wi-Fi per sfruttare tutte le funzionalità a disposizione.

Una volta connesso, si possono cercare parole in Internet, per conoscerne il significato, così come è possibile condividere porzioni di testo in modo semplice seguendo le istruzioni che appaiono sul display.

Grazie al proprio account Amazon, necessario per far funzionare Kindle Scribe, è possibile spedire al proprio dispositivo documenti PDF, che appariranno nella propria libreria e che, all’occorrenza, possono essere modificati e quindi essere nuovamente condivisi.

Quando si legge un libro, all’interno di ciascuna pagina è possibile aprire uno spazio in cui scrivere una nota, anche a mano, così come è possibile sottolineare porzioni di testo. Ovviamente, come per tutti i Kindle in circolazione, si possono regolare luminosità e dimensione del testo.

Il prezzo di Kindle Scribe

Unica vera nota dolente per Amazon Kindle Scribe sta nel suo prezzo, perché la situazione pare sfuggire un po’ di mano ai produttori: in passato questi dispositivi avevano un prezzo che si aggirava intorno ai 100 €, i modelli più prestigiosi si avvicinavano ai 200, ma difficilmente si superava quella soglia psicologica. Avevamo già storto il naso per il modello Oasy s’che si posizionavano intorno ai 250 € ora si va a addirittura oltre.

Amzon Kindle Scribe costa circa 360 euro, cifra impegnativa, anche perché con pochi euro in più è possibile comprare alcuni tablet cinesi che offrono l’esperienza completa di Android, abbinata ad un display eInk. Insomma, questo è un prodotto sicuramente molto interessante, ma ci vuole davvero una grande passione per la lettura per scegliere questa versione del popolarissimo Kindle.