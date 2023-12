Recensione Creative Live! Meet 4K: molto più di una webcam

Conclusioni

Definire la Creative Live! Meet 4K semplicemente con il termine "webcam", probabilmente, è comodo ma riduttivo: siamo di fronte, piuttosto, ad un sistema completo per videochiamate, videoconferenze e, in generale, registrazione di contenuti audiovideo indoor.

L'utilizzo standard di questo prodotto, quello per cui viene sostanzialmente proposto da Creative, è la classica riunione di lavoro collettiva, in cui si posiziona la Creative Live! Meet 4K al centro del tavolo e la si usa per riprendere più dipendenti.

L'ampio campo visivo e i microfoni omnidirezionali, in questo scenario, permettono a tutti di essere ripresi e ascoltati in modo chiaro.

Ma Creative Live! Meet 4K è adatta anche alla registrazione di videolezioni, con l'insegnante che sta in piedi di fronte ad una lavagna e il dispositivo che lo segue se si sposta. Oppure alla registrazione di contenuti creativi con il protagonista che può chiedere alla webcam lo zoom sul volto tramite un semplice gesto.

Per non parlare dello streaming su Twitch o altre piattaforme per gamer e creativi di ogni tipo, in cui la qualità del sensore può fare la differenza.

Infine, non va sottovalutato un dettaglio molto importante: è vero che Creative Live! Meet 4K non è un prodotto dichiaratamente "mobile", ma è altrettanto vero che è relativamente piccolo e pesa meno di un chilo, quindi può essere trasportato senza il minimo sforzo in uno zaino o insieme al laptop nella borsa porta computer e tirato fuori, e usato, ovunque sia necessario fare una videochiamata di alta qualità, anche in luoghi rumorosi o mal illuminati, senza dover perdere tempo a installare driver e software aggiuntivi.

Il prezzo, pari a 349,99 euro, è molto alto per una webcam. Ma, tutto sommato, non lo è affatto per un sistema completo di videoconferenze, quale è la Creative Live! Meet 4K.