Recensione Creative Zen Hybrid Pro SXFI, cuffie da gaming e non solo

TOTALE PUNTI 7.7 Creative Zen Hybrid Pro SXFI: non solo gaming Le Creative Zen Hybrid Pro SXFI sono cuffie versatili che riescono a coniugare tanta tecnologia e tante funzioni interessanti a un design accattivante, che sicuramente conquisterà gli amanti del genere. Più che buona la resa sonora, questo prodotto garantisce un’esperienza d’ascolto di prim’ordine che si adatta facilmente a ogni contesto, dando sempre il massimo. L’audio è ricco, avvolgente e permette di cogliere tantissime sfumature che con altri prodotti simili non è assolutamente possibile carpire. Buono anche il comfort e, passati i primi minuti per abituarsi a un dispositivo così voluminoso sulla testa, il resto del tempo quasi non ci si accorge di indossarle. Oltretutto sono cuffie davvero pensate per adattarsi a ogni tipologia di utente e per questo, con le dovute regolazioni calzano a pennello. Anche per quanto riguarda i materiali Creative ha fatto un buon lavoro. Certo la parte plasticosa non è proprio in linea con la fascia di prodotti premium, ma comunque rimane un device di buona fattura, robusto e molto solido.

PRO Resa sonora elevata

Autonomia

App completa CONTRO Materiali migliorabili

ANC di base

Nessuna custodia

Scheda tecnica VOTO: 8 Le Zen Hybrid Pro SXFI sono cuffie wireless over-ear, hanno driver dinamici full-range rivestiti in titanio da 40 mm, con risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 Kz. Tra le principali funzionalità ci sono la Cancellazione Attiva del Rumore ibrida, che isola completamente l’utente dal rumore circostante garantendo una resa sonora completamente immersiva e coinvolgente, e la Modalità Ambiente, che permette di ascoltare ciò che ci circonda senza dover togliere le cuffie. Anche in chiamata queste cuffie svolgono più che egregiamente il proprio lavoro, grazie alla tecnologia per la cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale e sulla Rete Neurale Profonda (DNN), riuscendo a mettere in evidenza perfettamente la voce, abbattendo il rumore di fondo anche in ambienti non particolarmente silenziosi. Questo particolare modello inoltre, ha anche un trasmettitore il Creative BT-L4 SXFI, compatibile sia con lo standard LE Audio che con quello Super X-Fi sviluppato da Creative, un’ottima soluzione soprattutto per il gaming dato che abbassa notevolmente la latenza dell’audio e oltretutto consente all’utente di simulare un audio surround 7.1. Inoltre lo standard LE Audio, associato al Bluetooth 5.3 garantisce una resa sonora wireless molto migliore e con consumi trascurabili. Tra le particolarità di questo sistema anche la possibilità di condividere l’audio dalla fonte in riproduzione con altri utenti, passando sempre per il trasmettitore di cui sopra. Oltre a questo c’è anche il microfono rimovibile utile soprattutto per i gamer, che permette conversazioni chiare anche nei momenti di gioco più concitati. L'autonomia dichiarata da Creative è di circa 80 ore (con ANC attivato) e si sale fino a circa 100 ore disattivando la cancellazione del rumore. Inoltre con una ricarica di appena 5 minuti è possibile ottenere fino a 5 ore di ascolto aggiuntive. Infine, abbiamo anche la piena compatibilità con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant.

Qualità dei materiali VOTO: 7 Le Creative Zen Hybrid Pro SXFI hanno un design moderno, futuristico per certi versi che, grazie ai vistosi padiglioni LED personalizzabili, non passa inosservato. Le cuffie sono interamente in plastica, solide e di buona fattura, l’archetto regolabile è in metallo ma è coperto da una striscia di tessuto sintetico. I padiglioni auricolari sono in similpelle e, in caso di usura, possono anche essere sostituiti. Sotto i padiglioni trovano posto i pulsanti di controllo che sono fisici e non touch e si raggiungono abbastanza facilmente, consentendo all’utente di accedere alle varie funzionalità in modo piuttosto immediato. A onor del vero inizialmente i controlli sono un po’ ostici ma dopo averci preso la mano, l’utilizzo delle cuffie è davvero molto intuitivo.

Qualità audio VOTO: 8 La qualità audio delle Zen Hybrid Pro SXFI è praticamente perfetta, nei limiti della fascia di prezzo, e con queste cuffie ogni cosa suona nel modo giusto, dalla musica ai film e fino ad arrivare all’audio dei propri videogames preferiti. Parliamo, insomma, di un prodotto che, con un po’ di pazienza e sapendo dove mettere le mani, può assolvere facilmente a tutte le esigenze, adattandosi ai bisogni di ogni utente che può personalizzare la modalità di ascolto come meglio crede. Particolarmente degna di nota la modalità Super X-Fi che trascina l’ascoltatore in un’esperienza sonora davvero fuori dal comune, coinvolgente e ricchissima di dettagli, ottima soprattutto per il cinema, dando il giusto valore a ogni singolo suono sulla scena. Molto interessante anche Super X-Fi BATTLE, sviluppato appositamente per il gaming. Con questa modalità si viene a creare un sound immersivo in grado di proiettare l’utente fisicamente all’interno del gioco, garantendo anche qui un’esperienza ricchissima di dettagli. Molto buona anche l’ANC anche se, a onor del vero, ci si aspettava qualcosa in più da un prodotto del genere. Intendiamoci, la modalità funziona più che bene ma in questo caso le opzioni di controllo sono minime e, in un certo senso, "standard".

Comfort VOTO: 7 Le cuffie non sono proprio leggerissime e, soprattutto per chi non è abituato a un prodotto del genere, almeno inizialmente potrebbero sembrare un po’ scomode. Una sensazione che passa presto e l’utente si troverà avvolto completamente in questi cuffioni, con l’archetto che aderisce bene alla testa, senza stringere e i cuscinetti dei padiglioni che circondano l’orecchio senza alcun problema, garantendo il massimo comfort anche dopo diverse ore di utilizzo.

Applicazione VOTO: 8 L’App sviluppata da Creative si può scaricare sia sul proprio device mobile che su Windows e in maniera facile e piuttosto intuitiva guida gli utenti nella gestione delle moltissime funzioni delle Zen Hybrid Pro SXFI. Le possibilità sono davvero molte e dopo aver preso la mano con le varie impostazioni, trovare il setup perfetto è un gioco da ragazzi e con pochi semplici tap è possibile regolare nel dettaglio l’esperienza sonora in base alle proprie preferenze o a specifiche esigenze.

Prezzo VOTO: 8 Per acquistare le Zen Hybrid Pro SXFI bisogna spendere 149,99 euro, un prezzo sicuramente giustificabile da quanto detto fino a questo punto e comunque relativamente contenuto, se pensiamo alle potenzialità di queste cuffie. Parliamo di un prodotto sicuramente di fascia alta per il mondo del gaming, con tutte le carte in regola per soddisfare anche le esigenze degli appassionati di musica e di cinema, pur non arrivando alla qualità tipica del mondo Hi-Fi. Per questo motivo, la scelta di un prezzo abbondantemente sotto i 200 euro non può che essere più che azzeccata.