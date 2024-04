Perché scegliere uno smartphone pieghevole

TOTALE PUNTI 6.5 Recensione Honor Magic V2 La prova di Honor Magic V2 rivela un dispositivo molto originale che si distingue per il suo design innovativo e le prestazioni avanzate. Con un design pieghevole che offre una vasta area di visualizzazione, questo smartphone si adatta facilmente alle esigenze di chi lo utilizza, offrendo un'esperienza comoda e multitasking. La qualità costruttiva è notevole, con una cerniera leggera e affidabile che permette un movimento fluido del display. Nonostante il prezzo di partenza sia elevato, sono disponibili promozioni che rendono il dispositivo più accessibile e ancora più interessante, dato che per noi si tratta di una delle migliori soluzioni pieghevoli sul mercato.

PRO Leggerezza e compattezza

Luminosità display

Gestione semplice del multitasking CONTRO Versione Black(PU) si sporca facilmente

Mancanza ricarica wireless

Design e specifiche tecniche VOTO: 9 Tra gli elementi che hanno colpito di più la nostra attenzione c’è sicuramente il design. Ci piace molto perché da chiuso può sembrare quasi un normale smartphone, con meno di 1 centimetro di spessore che lo rende maneggevole e comodo nell’uso quotidiano. Grazie alla sua leggerezza (di soli 231 grammi) non diventa scomodo e ingombrante come altre soluzioni simili e mostra quindi al meglio il suo vero valore aggiunto: lo schermo ampio di larghezza raddoppiata, oltre al display tradizionale quando è chiuso. Precisamente, misura 156,7 mm di lunghezza, 74 mm di larghezza da piegato e 145,4 mm aperto, con un’altezza di 9,9 mm. I perfezionisti trovano fastidiosa la linea centrale che segna il punto di chiusura del display interno, spesso troppo visibile. In questo caso dobbiamo dire che tenendo il dispositivo frontalmente risulta praticamente invisibile e la cosa ci piace molto. La cerniera che consente il movimento è più leggera ed affidabile del modello precedente e sparisce piacevolmente in un movimento fluido sia a schermo aperto che chiuso.

Display VOTO: 8 Il display pieghevole di Honor Magic V2 offre un'ottima esperienza visiva non solo per la grandezza, ma anche per luminosità e altre caratteristiche. Con uno schermo interno di 7,9 pollici e uno schermo esterno di 6,4 pollici, offre una vasta area di visualizzazione per godersi contenuti multimediali e interagire con le applicazioni. La maggiore area di visualizzazione sui pieghevoli va a braccetto con la loro flessibilità nell’uso, che li rende adattabili a diverse situazioni, diventando quasi dei mini tablet e aggiungendo funzioni di multitasking importanti al nostro smartphone.

Hardware VOTO: 7 Honor Magic V2 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, che offre buone prestazioni in tutte le condizioni sperimentate, insieme a un'esperienza utente fluida e reattiva. Tutto questo affiancato da 12GB di memoria RAM e 256 o 512GB di memoria interna.

Fotocamera VOTO: 8 La fotocamera esterna è tripla con camera principale da 50MP e stabilizzazione ottica, ultra grandangolare sempre da 50MP e teleobiettivo da 20MP 2.5X. Una vasta gamma di funzionalità e possibilità creative (come fotografia AI, la modalità notturna, il ritratto e molti altri) possono risultare interessanti per gli utenti appassionati di fotografia. La qualità non è probabilmente da cameraphone ma regala ottimi scatti in tutte le condizioni. La fotocamera anteriore di Honor Magic V2 regala selfie luminosi e ottime videochiamate, consentendo anche agli utenti, attraverso il riconoscimento del viso, di sbloccare facilmente il proprio telefono con un semplice sorriso (sblocco col sorriso 2D). Tra le altre cose divertenti che offre il doppio schermo, possiamo trasformare l’editing di foto e video in un’esperienza d’uso diversa dove, ad esempio, è possibile vedere l'effetto che fa un filtro su una foto confrontandola direttamente con l’originale, a lato. Insomma, tutti vantaggi che possono semplificare tante attività quotidiane, soprattutto nella sfera della produttività e dell’intrattenimento.

Batteria VOTO: 0 La batteria dell'Honor Magic V2, con i suoi 5000 mAh e diverse funzionalità di ottimizzazione e di conservazione della salute, offre una buonissima autonomia, che consente a qualsiasi utente medio di arrivare a fine giornata tranquillamente. Per i “super utilizzatori” invece, c’è la ricarica cablata HONOR Supercarica da 66 W, che ricarica rapidamente il telefono per non rimanere mai senza.

Software VOTO: 7 Il sistema operativo e l’interfaccia utente a bordo di Honor Magic V2 è MagicOS 7.2, basata su Android 13. Sono quelli che ci consentono di portare produttività e multitasking a un altro livello affiancando, ad esempio, più finestre per visualizzare app differenti contemporaneamente, come un articolo interessante e le note per appuntare i concetti fondamentali, o vedere i contenuti in modalità hovering, per cui inquadriamo con la fotocamera su una parte dello schermo e vediamo le foto già scattate poco più sotto. Il tutto gestito con poche semplici gesture.