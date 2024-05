Insta360 Go 3, la action cam che si indossa

TOTALE PUNTI 7.8 Recensione Insta360 Go 3 La action cam Insta360 Go 3 potrebbe in primo luogo vincere il premio all'originalità, perché è stata realizzata con una struttura modulare che la rende estremamente versatile. Sul fronte della qualità di immagini e video, Insta360 Go 3 ha qualche limite, ma niente di veramente rilevante in un mondo in cui la maggior parte delle produzioni video finiscono sulle piattaforme social, che applicano fortissime compressioni ai contenuti.

PRO Portabilità action cam

Possibilità di indossare la action cam

Stabilizzazione di buon livello

Waterproof CONTRO Batteria limitata con la camera "mini"

Non c'è ingresso per microfono esterno

Non c'è espansione di memoria

Specifiche tecniche VOTO: 8 La scheda tecnica di Insta360 Go 3 è di buon livello, con specifiche tecniche differenti, a seconda che si parli della "mini cam" o del guscio in cui si può inserire, il cosiddetto Action Pod. Specifichiamo questo dettaglio, perché Insta360 Go 3 è una action cam "in due pezzi", da un lato la piccola camera, super leggera, dotata di supporto magnetico, dall'altro la custodia che serve per la ricarica e che ospita anche un display touch per il controllo di molte funzioni. Quando i due pezzi sono scollegati l'uno dall'altro, è possibile comunque visualizzare a distanza ciò che viene inquadrato, grazie ad un collegamento wifi. La webcam pesa solo 36 grammi ed è protetta da una certificazione IPX8, che permette di immergerla fino a 5 metri di profondità. Le dimensioni della piccola cam sono ridottissime, lunghezza di circa 6 cm, mentre lato corto e spessore di circa 1 cm. La custodia, che come detto si chiama Action Pod, ha una certificazione IPX4, per gli schizzi d'acqua e alla sua base offre un sistema magnetico di aggancio per il supporto che serve da raccordo con eventuali selfie stick, treppiede o supporti per moto, auto e bici. L'Action Pod è dotato di un display touch da 2.2 pollici, oltre che di pulsanti per il controllo delle principali funzionalità, ovvero accensione, avvio di ripresa o scatto foto e cambio delle modalità di ripresa. Insta360 Go 3 supporta anche alcuni semplici comandi vocali, come "avvia registrazione", oppure "scatta una foto", mentre non supporta il collegamento a microfoni esterni, dettaglio che penalizza non poco chi vuole qualità più elevata. I microfoni incorporati, di cui Insta360 Go 3 è dotata, tendono a catturare molto rumore d'ambiente, elemento che interferisce molto con il livello delle registrazioni. Un dettaglio curioso riguarda la memoria interna: Insta360 Go 3 viene venduta in diverse versioni, da 32, 64 e 128 GB, ma non prevede la possibilità di espandere la capacità attraverso schede MicroSD. Questa rigidità è senza dubbio un punto a sfavore.

La qualità dei video VOTO: 8 Insta360 Go 3 arriva ad una definizione di 2.7K con 30 frame al secondo. Apparentemente, questa è una qualità di gran lunga inferiore rispetto a molti prodotti concorrenti che sono presenti sul mercato, ma in realtà molto spesso il risultato finale di video come quelli catturati dalle action cam è quello della pubblicazione sui social, con definizione FullHD. Questa è la ragione per cui in realtà la differenza nella definizione non risulta particolarmente rilevante nella valutazione di Insta360 Go 3, un prodotto destinato soprattutto ai content creator, più interessanti alla versatilità di un oggetto di questo genere piuttosto che alla qualità elevata delle riprese. Un aspetto molto positivo di Insta360 Go 3 è può girare a lungo senza mai surriscaldarsi, a differenza di ciò che capita invece con alcuni prodotti concorrenti come la GoPro. Una delle ragioni per cui il processore non genera un calore eccessivo va ricercata nel fatto che molti degli effetti video di Insta360 Go 3 vengono applicati a posteriori dall'applicazione, per cui il lavoro effettuato in tempo reale, mentre si registra, è di gran lunga inferiore e quindi riduce anche i consumi. Abbiamo riscontrato che la stabilizzazione di Insta360 Go 3 è molto efficace quando si usa un selfie stick, oppure la si impugna tenendola in mano, mentre quando la si indossa, attraverso i diversi supporti magnetici di cui è dotata, il risultato è meno esaltante. Molto interessante è un'opzione che viene chiamata "free form", grazie a cui viene catturata una sorta di immagine circolare, che a posteriori può essere modificata per adottare un formato orizzontale, verticale o addirittura quello quadrato di Instagram. Questa funzione, in particolare, sarà preziosissima per i creatori di contenuti digitali. Una curiosità riguarda invece la fotocamera, perché l'immagini vengono catturate in un formato proprietario e bisogna sempre utilizzare l'applicazione per esportarle. Si possono catturare anche foto in modalità RAW, che permettono di avere un'ampia possibilità di intervento a posteriori.

La batteria VOTO: 7 La valutazione della batteria di Insta360 Go 3 cambia radicalmente se si prende in considerazione solo la piccola webcam da indossare oppure il dispositivo completo, agganciato al guscio chiamato Action Pod. La piccola webcam, infatti, arriva solo a 45 minuti di autonomia; quando invece si utilizza la videocamera agganciata alla sua custodia si arriva ad un'autonomia di circa due ore. Per ricaricare la webcam bastano circa 35 minuti, mentre la ricarica di entrambi i dispositivi richiede poco più di un'ora.

L'applicazione Insta360 VOTO: 8 Per ottenere il meglio da Insta360 Go 3, bisogna sfruttare l'applicazione Insta360, che è molto completa, ma che soprattutto diventa indispensabile per poter ottenere alcuni effetti. Il cosiddetto Hyperlapse, ad esempio, viene elaborato all'interno dell'applicazione e non direttamente sulla webcam, così come è indispensabile passare dall'applicazione per poter esportare le immagini, che vengono salvate con una curiosa estensione .INSP. Grazie all'applicazione è possibile effettuare anche dei veloci montaggi, per realizzare contenuti social da condividere in tempo reale.