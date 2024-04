Recensione Kobo Elipsa 2E, un block notes digitale dalle grandi potenzialità

TOTALE PUNTI 7.5 Kobo Elipsa 2E, il taccuino elettronico definitivo Quando si parla di taccuini elettronici il Kobo Elipsa 2E è un vero fuoriclasse nel settore e rappresenta la soluzione ideale per chi ancora ama prendere appunti a mano (o disegnare sulle proprie note) portando la “vecchia” idea di carta e penna al livello successivo, quello digitale appunto, ma con una fedeltà e una resa visiva senza precedenti. Oltre a questo parliamo del dispositivo ideale anche per gli studenti che possono rinunciare a tonnellate e tonnellate di fogli di carta sparsi in giro per lo zaino a beneficio di un dispositivo compatto, leggero e molto efficiente che rappresenta, forse, l’unica valida alternativa a quel mondo fatto cellulosa e inchiostro che di fatto resta irrinunciabile ma che, come testimoniato da questo prodotto, può cambiare in meglio e mettersi al passo coi tempi. Bisogna precisare, però, che si parla di un e-reader “avanzato”, limitato a quelle specifiche funzioni e basta, perciò per tutti coloro che hanno bisogno anche delle classiche applicazioni presenti su smartphone e tablet, la soluzione non è sicuramente questa.

PRO Ottimo display da 10,3 pollici

Esperienza di scrittura ottimale

Kobo Stylus 2 comoda e reattiva CONTRO Materiali migliorabili

Qualche bug nel sistema operativo

Memoria non espandibile

Scheda tecnica VOTO: 8 Il vero pezzo forte dell’hardware del dispositivo è certamente il display, si tratta di un pannello in bianco e nero e-Ink Carta 1200 che misura 10,3 pollici e con una risoluzione di 1.404x1.872 pixel. Pur non essendo uno dei componenti più moderni sul mercato svolge più che egregiamente il suo lavoro sia durante la lettura che durante la scrittura, con una leggibilità sempre ottimale e una luminosità che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto senza grosse difficoltà. Inoltre è anche possibile regolare la temperatura dell’illuminazione per ottenere sempre una resa visiva impeccabile in qualsiasi momento della giornata. Il processore non viene esplicitato e il sito ufficiale riporta solo una frequenza di 2 Ghz, poco male perché il dispositivo è sempre molto fluido e non si riscontrano rallentamenti (oltre qualche piccolo bug) o problemi di sorta. La memoria interna è da 32 GB non espandibile, è possibile archiviare i documenti sul cloud e non riempire subito lo spazio interno, ma lo slot per le microSD sarebbe comunque stata un’aggiunta gradita. La batteria è da 2400 mAh e ha un’autonomia davvero esagerata, molto dipende dall’utilizzo che ne farà l’utente ma rimanere a secco è davvero molto difficile.

Sistema operativo VOTO: 7 Molto interessante il sistema operativo, semplice e immediato, con tantissime funzioni (sia per la lettura che per la scrittura) che possono fare la differenza rendendo la user experience davvero di alto livello. Certo non si parla di un tablet nel senso classico del termine e quindi non c’è bisogno di chissà quali particolarità, ma tutto funziona molto bene e, a parte qualche piccolo rallentamento (che probabilmente può essere risolto con qualche update), non si riscontrano problemi di sorta. Come già detto è molto interessante la possibilità di archiviare i file sul cloud, con la possibilità di ricercare velocemente tutto il necessario senza troppo sbattimento. Oltre a questo, il dispositivo è compatibile con tutti i formati classici: EPUB, EPUB3, PDF e MOBI per i libri e CBZ e CBR per i fumetti, con una resa visiva sempre impeccabile. E infine ci sono tutte le classiche funzioni per modificare l’interfaccia, il font e le varie specifiche per la lettura, così da personalizzare al meglio le modalità di visualizzazione e renderle efficaci in ogni condizione.

Qualità dei materiali VOTO: 6.5 Il Kobo Elipsa 2E richiama in tutto e per tutto un quaderno dalle dimensioni (193x227x7,5 mm) che nel peso (390 g), di poco superiore alla classica opzione in carta, ma comunque decisamente trascurabile, con la possibilità di essere trasportato comodamente all’interno dello zaino. Il retro del dispositivo è in plastica con una trama zigrinata per consentire all’utente di tenere ben saldo il dispositivo. Al tatto lascia una sensazione un po’ troppo plasticosa, funzionale allo scopo sicuramente e non appesantisce troppo il device, ma a un primo impatto lascia sulle mani una sensazione "strana", che richiama un po’ quei prodotti economici, ma chiaramente è solo una cosa passeggera e utilizzandolo a dovere si capisce subito che si tratta di un dispositivo robusto e molto confortevole. Di buona fattura il Kobo Stylus 2 che può essere agganciato magneticamente al Kobo Elipsa 2E. Parliamo di un pennino molto maneggevole che riproduce alla perfezione l’esperienza di una penna nel senso classico del termine. I materiali in questo caso sono piacevoli al tatto e poi, con la "gomma per cancellare" posta sul lato opposto alla punta, basterà ruotare il pennino per eliminare quanto scritto con un gesto molto naturale, come una vera matita, appunto. Molto interessante anche il tasto per attivare la modalità evidenziatore, forse un po’ scomoda la posizione che con certi tipi di impugnature più classiche potrebbe essere premuto per errore.

Modalità di utilizzo VOTO: 8 Utilizzato come un semplice e-reader, Kobo Elipsa 2E è perfetto e il display garantisce una lettura scorrevole e molto gradevole, senza il minimo affaticamento per la vista, sia sui libri che sui fumetti. Un po’ ingombrante, forse, per leggere da sdraiati ma comunque abituarsi alle dimensioni e al peso del dispositivo è semplicissimo e dopo qualche incertezza iniziale non si riscontrano grosse difficoltà. Ben strutturato il software che, come già detto, può essere ampiamente personalizzato a seconda delle esigenze degli utenti che possono regolare nel dettaglio ogni impostazione e ottenere una modalità di lettura il più vicino possibile al proprio gusto personale. Chiaramente, il vero punto di forza di questo dispositivo è l’utilizzo come taccuino digitale che consente all’utente di prendere appunti sui libri o sui fogli bianchi in modo facile e veloce, per un’esperienza di utilizzo sempre fluida ed estremamente scorrevole, quanto più vicina a quella con carta e penna. Da segnalare il Blocco note avanzato che mette l’utente davanti a infinite possibilità, pronte davvero a soddisfare ogni bisogno, anche quelli più "particolari" con una resa perfetta e un feeling davvero ottimo. Merito naturalmente della Kobo Stylus 2 che davvero è quanto di più simile a una classica penna e non causa alcun problema. Si riscontra ogni tanto qualche piccolo bug che fa rallentare un po’ le operazioni di scrittura, ma niente di troppo fastidioso e tutto funziona al meglio in qualsiasi situazione.

Prezzo VOTO: 8 Per portare a casa il Kobo Elipsa 2E servono 399 euro e, chiaramente, il Kobo Stylus 2 è già incluso nella confezione. Manca purtroppo la cover che deve essere acquistata a parte e costa 70 euro, non è indispensabile per il funzionamento del dispositivo ma è raccomandata, soprattutto se viene portato spesso in giro e non si vuole ripiegare per borse o custodie generiche. Comunque, dando uno sguardo agli altri competitor del settore, il prezzo di questo device è ancora piuttosto interessante e parliamo di un prodotto che riesce a distinguersi ampiamente dalla massa e che, se usato a dovere, può davvero fare la differenza. Poi chiaramente, se si ha bisogno solo di un ben più semplice e-reader, è meglio optare per un device diverso, più compatto e giustamente più economico. Ma per chi vuole un blocco note digitale, questa è la scelta giusta.