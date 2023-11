IRobot Roomba j9+, il robot aspirapolvere di un altro pianeta

iRobot Roomba J9+ è l'evoluzione del modello in circolazione ormai da qualche tempo, Roomba J7+ , rispetto al quale rappresenta un'evoluzione per diversi aspetti, in particolare per la struttura della stazione base, che ora richiama il design di un tavolino di arredo, ma al suo interno racchiude una tecnologia più sofisticata, dato che oltre al sacchetto per la raccolta dello sporco, ora c'è anche un serbatoio per l'acqua.

Questa soluzione è molto più efficiente rispetto a quella di altri produttori che prevedono invece di sollevare il panno per il lavaggio, con un movimento di qualche millimetro. A proposito del panno di pulizia, nel nuovo robot roomba j9+ c'è una nuova modalità di funzionamento che permette di far vibrare il panno, perché il lavaggio sia più approfondito.

In realtà, a livello strutturale, la vera novità sta nel meccanismo connesso al panno retrattile, perché a differenza di moltissimi robot aspirapolvere in circolazione, che possono anche lavare il pavimento, Roomba J9+ può sollevare completamente il panno per evitare qualunque tipo di contatto con i tappeti quando è il momento di attivare l'aspirazione.

Altro elemento importante è quello delle spazzole , nel caso di Roomba H9+ sono entrambi in silicone e sono entrambi intercambiabili , nel senso che possono essere sostituite in caso di usura. Questo è un dettaglio importante, perché questa soluzione è più efficiente nel catturare la polvere rispetto alle setole che molti produttori adottano. Va fatto notare che la maggior parte dei prodotti low cost offre una sola spazzola.

Quelli di iRobot Roomba J9+ sono più resistenti, anche se le plastiche esterne tendono a rigarsi con il tempo per effetto del contatto con i mobili e con la polvere. iRobot permette in ogni caso di cambiare tutti i pezzi deperibili.

Come già specificato, la novità più rilevante è quella del serbatoio dell'acqua , che rifornisce automaticamente la scorta del robot aspirapolvere, in modo che il lavaggio possa essere effettuato per un lungo periodo senza bisogno di riempire il piccolo serbatoio che sta dentro il dispositivo.

La nuova stazione base è il vero elemento distintivo di iRobot Roomba J9+: non parliamo di una novità assoluta, perché il modello Ecovacs Deebot X2 offre qualcosa di simile. E' una base di pulizia più grande rispetto a molte oggi in circolazione, che può tranquillamente sostituire un tavolino di arredo, nascondendo al suo interno un vano dove viene raccolto lo sporco in un sacchetto, sopra il quale c'è un serbatoio per l'acqua, sufficiente perché Roomba J9+ possa lavorare per un intero mese senza bisogno di manutenzione.

Il software di Roomba J9+ VOTO: 9

Esattamente come succede per gli smartphone, i televisori e molti degli elettrodomestici intelligenti in circolazione, ciò che oggi fa davvero la differenza è il software: vale anche per il robot aspirapolvere Roomba J9+, che può contare sul sistema operativo iRobot OS, che con il tempo è diventato incredibilmente intelligente.

Con l'ultimo aggiornamento, ora il robot è in grado di organizzare la pulizia in modo smart, mettendo le diverse stanze in ordine cronologico a seconda della loro tipologia: questo significa che cucina e bagno verranno lasciati per ultimi, tra le zone da pulire, per evitare di portare lo sporco più contaminato in tutte le aree della casa.

Non solo, perché grazie alla telecamera frontale, roomba J9+ può riconoscere gli ostacoli che incontra, riuscendo ad evitarli. Quando l'intelligenza artificiale non riesce ad elaborare ciò che la telecamera vede, viene proposta la revisione degli ostacoli al termine della pulizia.

Questo è particolarmente utile per chi possiede animali, per evitare di spalmare ovunque eventuali "regali" accidentali, che gli amici a quattro zampe potrebbero lasciare in giro per casa.

Non solo, perché il software iRobot permette di programmare attività di lavaggio o aspirazione, perché vengano ripetute con regolarità, scegliendo esattamente il tipo di intervento da fare a seconda dello spazio che viene pulito.