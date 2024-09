A distanza di qualche mese dal lancio di Nothing Phone 2a , arriva quella che sembra quasi essere una "correzione" della prima proposta, per adeguarla al mercato, o forse per rispondere ad alcuni nuovi modelli della concorrenza: Nothing Phone 2a Plus modifica alcuni dettagli tecnici e rende ancora più competitivo un cellulare originale, completo e performante.

Recensione Nothing Phone 2a Plus

Design, cover trasparente e LED VOTO: 8

Non abbiamo mai nascosto il nostro apprezzamento per l'originalità di Nothing, che ha sempre saputo costruire smartphone performanti e originali. Il linguaggio estetico tipico del brand viene ripreso anche nell'ultimo modello proposto, che è stato lanciato in due diverse colorazioni.

Stiamo provando la versione più chiara, quella con una base di colore intorno al grigio, che ci sta piacendo particolarmente per semplicità ed eleganza: se è vero che gli smartphone, quando li si guarda dalla parte frontale sembrano tutti uguali, basta girare Nothing Phone 2a per capire che si sta maneggiando qualcosa di estremamente diverso dal solito.

E non solo per la struttura posteriore trasparente, ma anche e soprattutto per il sistema di notifiche LED che è incastonato nel blocco posteriore e che può essere utilizzato nei modi più differenti, non solo per le chiamate in arrivo, ma anche per seguire alcune funzionalità, come lo scorrimento di un timer.

Lo schermo di Nothing Phone 2a Plus offre una dimensione generosa da 6,7 pollici, che si incrocia con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, tutto questo si traduce in un display che, pur non essendo esageratamente luminoso, risulta leggibile e ben definito.

Colpisce il fatto che il display di Nothing Phone 2a Plus offra una frequenza di aggiornamento superiore a quella di iPhone 16, che costa più del doppio. La tecnologia AMOLED permette di utilizzare anche il display sempre acceso, always on display, per avere sempre sott'occhio le notifiche in arrivo.

La struttura è in alluminio, ma nonostante questo il peso è di 190 g, probabilmente condizionato dalla dimensione della batteria. La parte frontale è protetta con gorilla Glass 5, mentre l'intera struttura può vantare una certificazione IP54 per la protezione da acqua e polvere.

Probabilmente non serve evidenziarlo, ma ci sono altoparlanti stereo, sensore per lo sblocco con l'impronta digitale, Wi-Fi di ultima generazione e trasmettitore NFC.

Vale la pena ricordare l'impegno di Nothing per l'ambiente, con l'uso massiccio di materiali riciclati, che arriva al 100% nell'alluminio usato per il frame.