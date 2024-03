Recensione Nothing Phone 2A, l'alternativa

TOTALE PUNTI 8.3 Recensione Nothing Phone 2A Il primo dettaglio che colpisce di Nothing Phone 2A è senza dubbio il suo aspetto, perché la parte posteriore è completamente trasparente e presenta una cifra estetica inedita, grazie alla disposizione delle fotocamere posteriori, che sono allineate come due occhi. Ma questo è solo l'inizio del racconto.

PRO Design originale

Processore ottimizzato

Notifiche LED Glyph Interface CONTRO Manca fotocamera zoom

Cosa c'è nella scatola VOTO: 7 Anche Nothing, in linea con quasi i produttori di tecnologia ha fatto una drastica cura dimagrante della confezione di vendita, che ora include solo telefono e cavo per ricarica e trasferimento di dati. Non ci sono caricatore o cover, che spesso invece erano inseriti in passato nelle scatole degli smartphone: uno smartphone che ha nel minimalismo il suo tratto distintivo applica il suo stile anche nella confezione di vendita.

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Nel caso di Nothing Phone 2A, parlare di specifiche potrebbe essere fuorviante, perché questo smartphone va usato per capirne la natura. Ne abbiamo parlato sui social media nei giorni della sua presentazione e alcuni interlocutori, correttamente, ci hanno fatto notare alcune "mancanze" o qualche compromesso che è stato accettato per contenere i costi di produzione e quindi il prezzo di vendita. Osservazioni corrette, che però incidono solo relativamente nell'esperienza d'uso quotidiana, su questo tema torniamo tra poco. Partiamo dal design, il cui impatto cambia radicalmente, a seconda del colore che si sceglie. Noi stiamo provando il nero, ma se dovessimo dare un consiglio, diremmo di virare decisamente sul bianco che esprime tutta la sua originalità. La parte posteriore è trasparente, con un grande "disco" al centro della zona superiore, in cui sono allocate due fotocamere, che sembrano due occhi e richiamano un linguaggio estetico ormai dimenticato, con un posizionamento che oltre ad essere molto razionale è anche pratico, perché quando si appoggia il telefono al tavolo, si può scrivere senza che "traballi". Attorno alla fotocamera ci sono le notifiche LED di misura e dimensione ridotta rispetto ai modelli più costosi, ma comunque efficaci e se vogliamo anche più equilibrate e sobrie. Sulla parte frontale, un vetro piatto che nella versione nera si fonde perfettamente con la struttura, rendendo di fatto invisibili le cornici. Tratto distintivo principale: la trasparenza che permette di vedere alcuni componenti sottostanti, con un disegno che si ispira alla mappa della metropolitana New York di Massimo Vignelli, storica designer italiano, ormai scomparso, autore della mappa appesa ovunque nella grande città americana. Nothing Phone 2A pesa 190 grammi, ha uno spessore che arriva ad un massimo di 8.6 mm e per la scelta di bordi spigolosi e netti trasferisce la percezione di un prodotto sufficientemente compatto. Ha una certificazione IP54, sufficiente per la protezione dagli schizzi d'acqua e dal sudore. A completare la scheda tecnica di Nothing Phone 2A ci sono wifi 6, bluetooth 5.3, audio stereo e un connettore USB-C, che però adotta la versione 2.0, un po' datata. Sulla parte posteriore del Nothing Phone 2A c'è una delle sue caratteristiche peculiari, un sistema di notifiche LED che si chiama Glyph Interface, in altre parole segnali luminosi che servono per ricevere le notifiche delle chiamate e delle app. Stiamo parlando di una formula diversa di vera e proprio interfaccia utente, dato che le segnalazioni visive possono essere personalizzate ed essere abbinate ai singoli contatti. Non solo, perché i LED servono anche per mostrare il livello del volume e, all'occorrenza, l'avanzamento di alcune funzionalità, come l'avvicinamento di un'auto di UBER. Nel nothing Phone 2A la Glyph Interface è più piccola che sugli altri smartphone del brand, ma è comunque funzionale.

Display VOTO: 8 Questo display non è un capolavoro in senso assoluto, ma ha ottime caratteristiche, se rapportato alla sua fascia di prezzo. Parliamo di un pannello AMOLED da 6.7 pollici, che può raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 hz, con una luminosità media di 700 nits, ma un picco a 1300. Come si traduce questo nella vita reale? In una prestazione discreta, con una buona leggibilità, ma se si usa l'interfaccia utente suggerita da Nothing, la sensazione è che lo schermo sia un po' "scuro", in realtà è solo un effetto del colore nero dominante. Non parliamo di un display super luminoso, ma più che sufficiente per funzionare bene in tutte le condizioni. Il controllo della luminosità è molto accurato, così come viene garantita la protezione dallo "sfarfallio", che può essere dannoso per gli occhi. Il rapporto tra schermo e superficie totale è addirittura del 91.65%, una prova matematica di quanto ridotte siano le cornici di questo smartphone.

Hardware, RAM, memoria interna VOTO: 9 Uno degli aspetti che ci sono piaciuti particolarmente dello smartphone Nothing Phone 2A è l'equilibrio, che è stato raggiunto dagli ingegneri dell'azienda nello sviluppo del prodotto, grazie ad una paziente collaborazione con Mediatek, il cui risultato è il processore Dimensity 7200 Pro. Parliamo di un chip che è stato adattato a questo cellulare, per lavorare in combinazione con 8 o 12 GB di RAM, con una dotazione di memoria da 256 o 512 GB. Purtroppo, in nome dell'equilibrio a cui ci riferivamo tra prezzo e componentistica, è stato scelto uno standard di memoria un po' stagionato, ma fortunatamente non ci sono forti ripercussioni nelle prestazioni quotidiane. Anzi, bisogna dire che la soluzione ideata dagli ingegneri, grazie a cui si può estendere la memoria RAM andando a rosicchiare dalla disponibilità della memoria interna, garantisce una notevole fluidità in tutte le condizioni. pur non avendo una scheda tecnica da top class, non si ha mai la percezione di utilizzare un dispositivo low cost. L'efficienza di questo cellulare è probabilmente il suo pregio principale.

Batteria VOTO: 9 Nothing Phone 2A funziona grazie ad una batteria da 5.000 mAh, che risulta perfettamente adatta a questo dispositivo, garantendo una giornata piena di utilizzo senza alcun tipo di problema. Probabilmente, per gli utenti con un uso parco del cellulare, si può arrivare addirittura a due giorni di autonomia senza dover porre particolare attenzione. La velocità di ricarica è leggermente inferiore ad alcune proposte concorrenti sul mercato, perché si ferma a 45 W. Questo significa che per una ricarica completa ci vogliono circa 60 minuti, mentre in 25 minuti si arriva più o meno al 50% di autonomia. Possiamo dire di essere rimasti impressionati dalla gestione dei consumi di Nothing Phone 2A, perché siamo riusciti ad arrivare quasi a 11 ore di schermo acceso con una sola ricarica, un obiettivo semplicemente strepitoso.

Fotocamera VOTO: 8 Valutare la fotocamera di Nothing Phone 2A richiede una piccola premessa: bisogna sempre tenere conto del fatto che si sta parlando di un cellulare da 349 €, che nel mercato attuale rappresenta la fascia media. bisogna partire da questo elemento per riuscire a dare una giusta connotazione al funzionamento dei due sensori da 50 megapixel, uno standard con apertura F/1.9 e un grandangolo con apertura F/2.2 e un angolo di visione di 114°. Non possiamo dire di essere impressionati dai risultati di questa fotocamera, ma quello che ci ha sorpresi è che le foto in notturna sono di gran lunga superiori rispetto a quelle con la luminosità standard. Probabilmente è l'effetto del supporto della stabilizzazione ottica che garantisce scatti migliori in determinate condizioni. I risultati più che buoni degli scatti quando c'è poca luce ci fanno pensare che probabilmente possiamo aspettarci dei miglioramenti anche nelle foto diurne, eventualmente aggiorneremo la nostra recensione di Nothing Phone 2A.

Software e prestazioni VOTO: 9 Quando parliamo della originalità dell'esperienza d'uso che abbiamo fatto con Nothing Phone 2A ci riferiamo anche alla personalizzazione dell'interfaccia, che è una interpretazione di Android 14. Questo smartphone è stato sviluppato intorno al sistema operativo NothingOS 2.5, che muto di più di una semplice elaborazione di Android. Stiamo parlando infatti di un software che offre una fortissima personalità dal punto di vista estetico, tanto vero che sono stati sviluppati tantissimi widget personalizzati per svolgere molte delle funzionalità tipiche di uno smartphone. Non solo, perché c'è un enorme pacchetto di icone, per customizzare l'aspetto del cellulare. Lo stile di Nothing Phone 2A è perfettamente allineato a quello degli accessori creati da questo marchio e rappresenta una delle migliori interpretazioni di Android oggi presenti sul mercato. l'unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è che purtroppo non tutte le icone dell'infinito numero di applicazioni oggi esistenti sono presenti nel software NothingOS 2.5 ed è per questo che bisogna accettare il compromesso di avere parte dell'interfaccia in bianco e nero e parte a colori. Nulla che peggiori il funzionamento del telefono, è solo un tema prettamente estetico. Oltre ad essere bello da vedere, il sistema operativo di Nothing è snello, reattivo, e estremamente veloce, cosa che aiuta ad avere una percezione di questo prodotto prodotto di gran lunga superiore alla sua classe di appartenenza.