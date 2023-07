TOTALE PUNTI 7.1 Recensione Polaroid Now+ Gen 2 Siamo da sempre appassionati del marchio Polaroid, ragione per cui qualche anno fa, quando ne venne annunciata la scomparsa, provammo una vera sensazione di dispiacere, che fortunatamente è durata poco. Dopo aver utilizzato il marchio per le licenze più disparate, Polaroid è tornata sul mercato con proposte coerenti con un passato glorioso, ma ora si sta accelerando alla ricerca di soluzioni adatte alle abitudini contemporanea. Polaroid Now+ Gen 2 è un ponte lanciato tra due mondi lontanissimi.

PRO 40% materiali riciclati

Supporto Bluetooth

Adattatore per uso treppiede CONTRO Pellicole un po' costose

Non è facile ottenere ottimi risultati

Design VOTO: 8 Quando si parla di design, Polaroid rappresenta una delle grandi icone del secolo scorso, con uno stile impareggiabile che ancora oggi fonte di ispirazione per i designer contemporanei. Ecco perché quando si parla di Polaroid diventa complicato esprimere un parere che non sia positivo, anche dopo decenni che il linguaggio dello stile non è cambiato. La nuova Polaroid Now+ Gen 2 viene realizzata con il 40% di materiali riciclati, con una grande attenzione al tema della sostenibilità. Il nuovo modello Polaroid viene proposto in tre diversi colori, bianco nero e verde foresta; mantiene tutti i dettagli tipici del marchio, con l'aggiunta di un particolare molto gradito, ovvero il supporto per la connessione ad un treppiede. Per il resto, è presente il mirino ottico, il pulsante di scatto, quello di accensione e quello per il controllo del flash.

Hardware VOTO: 7 Diventa difficile parlare di specifiche tecniche quando si descrive una fotocamera Polaroid, perché la maggior parte degli utenti la sceglieranno sole d'esclusivamente per l'opzione della stampa istantanea, sicuramente non per la disponibilità di determinate specifiche delle lenti o delle focali. Vale però la pena ricordare che Polaroid Now+ Gen 2 è dotata di uno speciale obiettivo, capace di riconoscere automaticamente le foto ritratto da quelle collettive o Panoramiche. Riesci fatti riconoscere i soggetti posti tra 30 cm e 1 m e quelli che sono collocati oltre il metro di distanza: in pratica è come se potesse scegliere tra una lunghezza focale equivalente a 40 mm oppure quella di 35 mm. Alla scheda tecnica di Polaroid Now+ Gen 2 bisogna sicuramente aggiungere il flash intelligente incorporato, che si adatta alle scene che vengono ritratte. Vale la pena ricordare anche la doppia esposizione, che permette di gestire creazioni molto originali, con cui ci si può davvero sbizzarrire. Per un dispositivo di questo tipo, anche la batteria copre un ruolo importante, in questo caso è stata migliorata rispetto al modello precedente, perché c'è un'autonomia che è cresciuta del 10% circa, passando da circa 300 a 330 scatti con una sola carica. Abbiamo lasciato per ultimo il dettaglio forse più importante, ovvero il supporto al Bluetooth, che apre la possibilità di utilizzare l'applicazione Polaroid per il controllo completo del dispositivo.

Applicazione a supporto VOTO: 7 La disponibilità di un'applicazione per il controllo di alcune funzionalità è il vero punto distintivo tra questo modello di Polaroid e gli altri presenti sul mercato: grazie al collegamento Bluetooth, è possibile infatti gestire molte delle funzionalità, utilizzando la app che è scaricabile sia per iPhone che per Android. Dopo una prima configurazione, molto semplice, si hanno a disposizione numerose opzioni, come il controllo dell'apertura del diaframma, ma anche la gestione del tempo di autoscatto. Tra le diverse funzioni che si regolano con l'applicazione c'è anche la doppia esposizione, una delle caratteristiche peculiari di questo modello di Polaroid. Sempre attraverso l'applicazione, all'occorrenza, si può trasformare il proprio cellulare in un vero e proprio telecomando, capace di gestire gli scatti a distanza, tarando contemporaneamente anche flash ed esposizione. Per chi possiede qualche capacità in più, l'applicazione prevede anche l'uso di una modalità manuale, grazie a cui sia il pieno controllo di tutti i parametri disponibili. La possibilità di usare lo smartphone in combinazione con la propria fotocamera Polaroid è senza dubbio uno dei temi più interessanti relativi a questo modello, come già lo abbiamo definito è una sorta di ponte tra la tradizione e l'uso contemporaneo della fotografia.

Qualità delle foto VOTO: 6.5 Parlare di qualità delle fotografie di una macchina Polaroid si trasforma sempre in una specie di passeggiata sulle uova, perché a seconda di ciò che si ricerca in uno scatto le valutazioni possono essere completamente differenti. Per chi cerca il dettaglio, il contrasto, l'esecuzione perfetta di un ritratto fotografico, Polaroid Now+ Gen 2 non è il prodotto giusto, comunque vadano le cose non saprà dare le giuste soddisfazioni a chi la utilizza. Se però si fa un passo indietro e si pensa alla fotografia come ad uno strumento che ha un valore emotivo, sentimentale, quasi romantico nella sua capacità di fissare degli attimi per sempre, allora questo strumento assume un sapore completamente diverso e si trasforma in un compagno di avventure molto accattivante. Siamo abituati a scattare centinaia di foto in digitale, che nella stragrande maggioranza dei casi poi non guardiamo più: l'81% degli utenti che utilizza lo smartphone per catturare immagini, secondo un'indagine, poi non consulta più la propria galleria. Quando si utilizza un supporto fisico e si scatta una foto analogica si apre uno scenario completamente diverso, in primo luogo per la fisicità del risultato, e poi perché le foto Polaroid danno la possibilità di effettuare numerose manipolazioni e di far evolvere ulteriormente il proprio scatto. Per dare un voto alla qualità dell'immagine Polaroid bisogna prima scegliere da che parte stare, se da quella prettamente tecnica o quella delle emozioni e dei sentimenti.