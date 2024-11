E’ arrivato in Italia realme GT 7 Pro, dopo il debutto in Cina a inizio mese. Al momento è l’unico smartphone con il chip Snapdragon 8 Elite che è possibile comprare nel nostro Paese, e non è l’unico pregio di questo telefono.

La casa cinese lo definisce un "AI Performance Flagship" e non ha tutti i torti: il chip usato per questo smartphone permette di eseguire in scioltezza tutte le più recenti funzioni di Android 15 basate sull’intelligenza artificiale.

Funzioni come AI Sketch to Image, che trasforma gli schizzi in immagini fatte e finite, da usare nei documenti di lavoro o sui social, AI Motion Deblur, che riduce la sfocatura dei video, AI Telephoto Ultra Clarity che aumenta moltissimo i dettagli nelle foto con alto zoom, e AI Game Super Resolution, che aumenta la risoluzione dei videogiochi fino a 1,5K senza perdere in fluidità.

Funzioni del genere, un giorno, saranno comuni e disponibili su molti smartphone. Ma oggi sono appannaggio dei flagship, i top di gamma sui quali le case puntano tutto. La domanda da farsi è: quanto bisogna spendere, oggi, per un "AI Performance Flagship"?

Meno di quello che pensate.