In questa specifica categoria Withings ScanWatch Nova rappresenta una delle migliori proposte oggi disponibili, anche se il suo prezzo non è dei più competitivi. Oggi vogliamo conoscere meglio tutti i pregi di questo prodotto e andare alla ricerca degli eventuali difetti.

Quando si parla di smartwatch, spesso la principale critica è quella relativa alla durata della batteria , che in molti casi non riesce a superare i due o tre giorni: gli orologi ibridi sono la risposta perfetta per chi non vuole rinunciare alla misurazione dei parametri biometrici e al tracciamento dell'attività sportiva, ma vuole evitare di dover caricare il proprio smartwatch tutti i giorni.

Specifiche tecniche e design VOTO: 8

Prima di entrare nel dettaglio delle specifiche tecniche di Withings ScanWatch Nova, è importante conoscere qualcosa di più di questa azienda, che nel corso degli anni ha cambiato addirittura nome dopo un importante accordo con Nokia, salvo poi tornare all'identità originale, che viene usata ancora oggi.

Withings produce dispositivi avanzati per aiutare a misurare parametri biometrici e attività sportive, ma anche per misurazioni più banali come quelle della pressione arteriosa: si potrebbe definire un'azienda dedicata al benessere delle persone.

Tra i molteplici prodotti della categoria smartwatch ibridi, la stessa del Pininfarina Verso che abbiamo provato qualche tempo fa, c'è anche il recente ScanWatch Nova, con struttura in acciaio e design tipico degli orologi svizzeri.

A prima vista, appare come un orologio analogico tradizionale, con lancette luminescenti visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, uno sguardo più attento rivela dettagli che lo rendono unico: un piccolo display digitale OLED posizionato nella parte superiore del quadrante e un indicatore nella parte inferiore che monitora i progressi giornalieri nell'attività fisica. Entrambe le sezioni del quadrante misurano 0,63 pollici di diametro.

ScanWatch Nova è disponibile in tre eleganti colori: nero, blu e verde, con il quadrante abbinato al colore della ghiera in acciaio e ceramica, che aggiunge un tocco di classe al design. La cassa e il cinturino principale sono realizzati in acciaio, mentre nella confezione è incluso anche un cinturino in fluoroelastomero ipoallergenico, offrendo un'opzione più leggera e comoda per l'uso quotidiano. La confezione è particolarmente ricca, includendo un kit per regolare la lunghezza del cinturino in acciaio, anche se la regolazione può risultare complessa per alcuni utenti, rendendo il cinturino in gomma una scelta più pratica.

Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro, che offre resistenza contro graffi e urti, garantendo durabilità nel tempo. Con un diametro di 42 mm e un peso di 63 g senza cinturino, ScanWatch Nova si fa sentire al polso, soprattutto se abbinato al cinturino in acciaio, conferendo una sensazione di robustezza che non si trova negli smartwatch più leggeri. Il cinturino può essere sostituito con qualsiasi modello standard da 20 mm, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione.

Per navigare tra le funzioni dell'orologio, è presente una corona con pulsante che consente di accedere al menu, mentre le informazioni più dettagliate possono essere visualizzate attraverso l'app Withings, disponibile sia per Android che per iPhone. Il dispositivo si sincronizza anche con Apple Health e Google Fit, integrando i dati di salute in un'unica piattaforma.

È importante notare che ScanWatch Nova non è dotato di touchscreen, mantenendo un'interfaccia più tradizionale ma funzionale