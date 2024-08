L'orologio ha un diametro di 44 mm e uno spessore di 16 mm , con un peso maggiore rispetto agli smartwatch tradizionali, ma accettabile per chi è abituato a orologi classici. La certificazione per immersione fino a cinque atmosfere lo rende adatto all'uso quotidiano e alle attività sportive, in particolare in piscina.

Il display OLED , posizionato sotto la lancetta delle ore 12:00, rimane spento quando non è in uso, dando al Pininfarina Senso Hybrid un aspetto classico. Inoltre, nella parte inferiore del quadrante, c’è un segmento analogico personalizzabile .

Il Pininfarina Senso Hybrid presenta un cinturino in pelle italiana, abbinato a una cassa brunita in acciaio e un display in vetro zaffiro . Questo smartwatch ibrido, apparentemente tradizionale con una cassa quadrata e tre pulsanti , nasconde caratteristiche tecniche avanzate.

Sensori e connessioni VOTO: 7

Il GPS connesso, utile per tracciare le attività sportive come la corsa all'aperto, è un dettaglio importante del Pininfarina Senso Hybrid. Attenzione però: questo significa che riceve le informazioni GPS dallo smartphone a cui è collegato, per cui non è in grado di tracciare in autonomia la posizione durante le attività sportive.

Al suo interno, sono presenti vari sensori che lo rendono comunque completo per la sua categoria. Troviamo un accelerometro, sensori per l'elettrocardiogramma, un sensore per il battito cardiaco e un magnetometro.

Inoltre, il trasmettitore Bluetooth 5.0 permette la connessione al cellulare. Non bisogna lasciarsi ingannare dall’aspetto classico di questo dispositivo, poiché è dotato della maggior parte dei sensori necessari per offrire misurazioni avanzate.

Da un dispositivo di questo tipo, considerato il costo a cui è venduto, forse ci saremmo aspettati anche la connessione Wi-Fi.