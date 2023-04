Apple userà l'AI per farci stare meglio

Il benessere e la salute sono i due cardini su cui, negli ultimi tempi, la tecnologia si sta concentrando maggiormente. E anche Apple non si sottrae a queste tendenze. Infatti secondo le anticipazioni di Mark Gurman su Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha iniziato a gettare le basi per "Quartz" un nuovo servizio, basato sull’intelligenza artificiale, che si comporterà come un "health coach" personale, cioè come una sorta di allenatore personale.

Ma probabilmente la novità più attesa riguarda il monitoraggio delle emozioni degli utenti, che saranno invitati a registrare manualmente tutte le loro emozioni e rispondere a delle domande sulla loro giornata. Sono anticipazioni, ovviamente, che non è detto debbano vedere la luce, ma è interessante comprendere come funzioni e servizi siano sempre più orientati nell’elaborazione dei dati personali degli utenti al fine di migliorare la loro vita.

Apple Quartz: cosa ne sappiamo

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe ideato un servizio innovativo che elabora i dati raccolti dall’Apple Watch per fornire preziosi suggerimenti e programmi di coaching personalizzati.

Con Quartz gli utenti Apple saranno costantemente motivati a prendersi cura del loro benessere della loro salute, attraverso l’esercizio fisico, le corrette abitudini, il giusto riposo. Secondo la Gurman, inoltre, Apple sarebbe intenzionata a portare l’app Salute sull’iPad, con nuove funzionalità di accessibilità che faciliteranno la lettura dello schermo.

Questo permetterà agli utenti di visualizzare più informazioni sulla salute e il benessere contemporaneamente, su un display ancora più ampio e che permette di avere una panoramica più accurata, a colpo d’occhio.

La presentazione di Quartz, sempre secondo Mark Gurman, dovrebbe avvenire durante la WWDC23 (dal 5 al 9 giugno 2023), cioè lo stesso evento dedicato agli sviluppatori durante il quale Apple presenterà anche iPadOS 17 e, forse, il suo famigerato visore AR/VR.

Apple indaga anche sulle emozioni

La novità più attesa, come anticipato, riguarda il monitoraggio delle emozioni. Secondo Gurman, in futuro Apple rileverà in maniera automatica gli stati d’animo, attraverso l’analisi della voce e la raccolta di altri dati che riguardano gli utenti dei suoi dispositivi, come il battito cardiaco e la temperatura corporea.

Inoltre, si dice che Apple stia lavorando anche ad un’app di journaling (un diario quotidiano) con caratteristiche simili. Tuttavia, stando a Bloomberg, attualmente l’app di journaling non viene sviluppata come progetto per il benessere, ma piuttosto come diario dentro cui raccogliere le informazioni che l’utente ritiene più utili per la sua vita.

D’altronde le vendite dell’Apple Watch solo dopo che l’orologio smart è stato dotato di funzioni specifiche per la salute e il fitness, vere e proprie "killer app" di questo prodotto che hanno poi aperto le porte a servizi come Apple Fitness+.