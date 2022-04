Recensione Xiaomi S1 Active, tanta sostanza e molto sport

Lo smartwatch è uno degli accessori in rapida cresce a livello mondiale. Questo è un mercato che sta letteralmente esplodendo, con un scalata esponenziale delle vendite per moltissimi marchi, ovviamente con Apple Watch come riferimento per tutti. Il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active irrompe sul mercato ad un prezzo molto competitivo, con una dotazione che ne fa un buon affare.

Come è fatto Xiaomi Watch S1 Active

In realtà Xiaomi ha lanciato recentemente due modelli, che si differenziano per pochi dettagli, in particolare per la struttura della cassa e per la disponibilità, nella versione più prestigiose più costosa, della ricarica wireless. Noi ci occupiamo di Xiaomi Watch S1 Active versione un po’ meno costosa, che sul mercato si trova attualmente ad un prezzo di circa 180 €; la sua caratteristica principale sul fronte della sua struttura è quella di essere interamente in plastica, con un display che è ricoperto di vetro temperato, una soluzione resistente ma non indistruttibile.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come funziona Xiaomi Watch S1 Active

Altro particolare che dobbiamo raccontare del nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active è che non contiene un sistema operativo aperto, come quello di Apple Watch o di Galaxy Watch di Samsung. Questo significa che non è possibile installare applicazioni di terze parti dopo il suo acquisto: quello che trovate sullo smartphone è ciò che userete nel tempo. Questo non significa che lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active Non sia un’ottima soluzione, tutt’altro.

Questo orologio intelligente viene gestito attraverso l’applicazione Mi Fitness, grazie alla quale è possibile installare anche alcune applicazioni di terze parti, anche se in numero molto limitato, dopo il suo acquisto. In questo momento, in particolare, si può scaricare una app per l’ascolto delle radio via web, che può essere molto utile.

Cosa può fare Xiaomi Watch S1 Active

Le attività che si possono svolgere con uno smartwatch al polso, dipendono ovviamente dal numero e dalla qualità dei sensori che fanno parte della sua scheda tecnica: in questo caso, ci sono un sensore per battito cardiaco, quello per l’ossigenazione del sangue, il GPS, un accelerometro e un giroscopio.

Non solo, perché lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active è dotato anche di speaker e microfono, grazie a cui sarete in grado di effettuare telefonate direttamente dal polso, così come sarà possibile usare l’assistente virtuale Alexa.

Diamo per scontato il fatto che è un orologio di questo genere misuri le attività sportive, ce ne sono tantissime all’interno del menu: Xiaomi viene dalla grande esperienza accumulata con le smartband della serie Mi Band, che sono diventate nel tempo un punto di riferimento per questa categoria di prodotti. Tutta quella esperienza viene trasferita anche in questo smartwatch che ha addirittura un centinaio di attività

La precisione con cui i dati sono raccolti è del tutto apprezzabile, così come ci è piaciuto molto il fatto che la batteria di questo smartwatch sembri non finire mail. Xiaomi Promette 12 giorni di autonomia, ma forse è una valutazione un po’ generosa, con un uso normale che comprendeva anche le notifiche dei messaggi e della posta elettronica siamo arrivati a circa una settimana di durata.

A proposito di notifiche, si possono ricevere ma non si può interagire: in altre parole, È possibile leggere i messaggi, ma non rispondere. Come succede per tutte le smartband e gli smartwatch in circolazione, è l’utente che sceglie quali notifiche ricevere al polso, selezionando le applicazioni che sono autorizzate ad inviarle.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quanto costa Xiaomi Watch S1 Active?

Come sempre, cerchiamo di essere del tutto trasparenti con voi che ci seguite e vi diciamo anche ciò che non abbiamo particolarmente apprezzato nello smartwatch di Xiaomi: la grafica di questo orologio è piuttosto elementare, i quadranti non sono bellissimi e in generale le diverse aree del menu hanno un aspetto molto spartano.

Sono tutti aspetti che però si possono perdonare se si guarda al prezzo di Xiaomi Watch S1 Active: in questi casi si dice che la sostanza vince sulla forma e tutto ciò che abbiamo descritto si può acquistare online a circa 170 euro. Per una cifra di questo tipo, lo smartwatch di Xiaomi diventa a pieno titolo un’alternativa di acquisto molto valida per chi vuole un prodotto pratico e completo senza spendere una follia.