Redmi 10X, lo smartphone 5G lowcost è ufficiale: caratteristiche e prezzi

Come previsto e annunciato, è stato svelato il nuovo smartphone low cost di Redmi. Si chiama Redmi 10X ed è disponibile in tre versioni: una 4G, due con il supprto al5G. I prezzi del Redmi 10X 4G, del Redmi 10X 5G e del Redmi 10X Pro 5G sono interessanti: si parte da un minimo di 130 euro fino a un massimo di 330 euro (prezzi Cina, in Europa saranno superiori).

Il prezzo relativamente basso e il fatto che si tratta di uno smartphone entry-level non devono ingannare: il Redmi 10X ha un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore trovano posto quattro fotocamere, tra cui quella principale da 48 Megapixel. Le altre tre sono rispettivamente da 8 Megapixel (ultra grandangolare), e da 2 Megapixel (macro e sensore di profondità). Nella parte frontale c'è una fotocamera per i selfie da 13 Megapixel.

Tutta la gamma Redmi 10X è già ufficialmente disponibile in Cina, non è chiaro però quando arriveranno in Europa. I prezzi comunicati sono in yuan e ve li mostriamo al cambio attuale. Naturalmente non sono gli stessi prezzi che vedremo in Europa, perché dovremo aggiungere i costi di trasporto e la tassazione molto meno favorevole. Redmi 10X 4G:

4/128 GB - Circa 130 euro

6/128 GB - Circa 150 euro

6/64 GB - Circa 200 euro

6/128 GB - Circa 230 euro

8/128 GB - Circa 270 euro