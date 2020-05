Redmi Note 10 e 10 Pro, in arrivo nuovi smartphone lowcost

Neanche il tempo di assaporare i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, che è già tempo di Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro. In questi ultimi anni Redmi ci ha abituato a un continuo ricambio generazionale, soprattutto nella fascia dei medio di gamma. Ogni anno vengono lanciate almeno un paio di versioni della serie Redmi Note e sarà così anche nel 2020.

Non c’è ancora l’ufficialità da parte dell’azienda cinese, ma i due dispositivi hanno già ricevuto la certificazione da TENAA, l’ente certificatore cinese, passaggio obbligatorio per l’uscita sul mercato asiatico. Ma non solo. I due smartphone sono apparsi anche su Geekbench, piattaforma utilizzata per testare le performance dei dispositivi. Grazie ai dati presenti sul sito per i benchmark, conosciamo anche alcune caratteristiche tecniche dello smartphone. A bordo ci sarà quasi sicuramente il nuovo chipset MediaTek Dimensity 820, che garantirà il supporto alla rete 5G. Indizi anche sulla possibile data di presentazione, che potrebbe avvenire già la prossima settimana.

Scheda tecnica Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro

Monopolizzare la fascia media di mercato lanciando sempre nuovi dispositivi. Questa la strategia adottata da Redmi negli ultimi anni e che sta dando all’azienda diverse soddisfazioni. Per questo non deve stupire il lancio imminente del Redmi Note 10 e del Redmi Note 10 Pro a pochi mesi di distanza dai modelli precedenti.

I due nuovi smartphone sono già apparsi su Geekbench e ne sono state rivelate anche alcune caratteristiche tecniche. A bordo ci sarà sicuramente il chipset MediaTek Dimensity 820G, processore per la fascia media che supporta anche il 5G. A supporto 6-8GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna. Lo schermo, in entrambi i modelli, sarà da 6,5 o 6,7 pollici con risoluzione FullHD.

Le differenze saranno soprattutto a livello di comparto fotografico, con la presenza di tre sensori sul Redmi Note 10 e di quattro fotocamere sul Redmi Note 10 Pro. Per il momento non si conoscono le caratteristiche dei singoli sensori, ma quasi sicuramente quello principale sarà da 64 Megapixel. Batteria da almeno 4500mAh.

Quando escono il Redmi Note 10 e il Redmi Note 10 Pro

Secondo Mukul Sharma, un noto leaker che ha sempre avuto ottime informazioni sul mondo Redmi, non dovrebbe mancare molto alla presentazione dei due dispositivi che potrebbe avvenire già la prossima settimana. Logicamente si tratta del lancio in Cina, per l’Europa bisognerà aspettare ancora un bel po’. Alcune conferme indirette arrivano anche da casa Xiaomi: il CEO dell’azienda ha pubblicato sul proprio account Weibo, socia molto utilizzato in Cina, le immagini scattate da un nuovo dispositivo che verrà lanciato nelle prossime settimane. Che sia proprio il Redmi Note 10?