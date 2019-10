Redmi 8 ufficiale: lo smartphone per chi vuole spendere poco

9 Ottobre 2019 - Mentre da qualche giorno anche in Italia è disponibile il nuovo Redmi Note 8 Pro, l’azienda cinese non sembra voglia fermare la propria ascesa nel mondo degli smartphone lowcost e lancia il Redmi 8, un dispositivo molto economico dedicato a coloro che non vogliono spendere una grossa cifra.

La presentazione ufficiale del Redmi 8 ha confermato tutte le indiscrezioni e i rumors sulle specifiche e le caratteristiche tecniche delle ultime settimane. Lo smartphone è un entry-level dalle caratteristiche molto limitate, ma che riesce a supportare qualsiasi tipo di applicazione, anche in multitasking. Il Redmi 8 si basa su una piattaforma hardware Snapdragon 439 con a supporto 3GB o 4GB di RAM e 32 o 64GB di memoria RAM. Limitato anche il comparto fotografico, caratterizzato da una doppia fotocamera con sensore principale da 12 Megapixel. Il dispositivo per il momento è stato presentato e lanciato solamente in India, per l’uscita in Europa bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Redmi 8: le caratteristiche

Il nuovo Redmi 8 ha un display da 6,22 pollici con risoluzione HD+, vetro Corning Gorilla Glass 5 e notch a goccia nella parte superiore dello schermo all’interno del quale è incastonata la fotocamera frontale da 8 MegaPixel che supporta il riconoscimento facciale per lo sblocco. Sotto la scocca batte un processore SoC Qualcomm Snapdragon 439 che sostituisce il chipset Snapdragon 632 in dotazione al Redmi 7. Un downgrade “dovuto”, a quanto sembra, per mantenere basso il prezzo di vendita del device. Due i tagli di RAM, da 3 GB e 4GB, e due diverse capacità di archiviazione interna: 32 GB e 64GB espandibili fino a 512GB con una scheda microSD.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ed è dotata di ricarica rapida da 18W. Il comparto fotografico è composto, oltre dalla già citata fotocamera frontale da 8 MegaPixel, dal sensore principale da 12 MegaPixel e da una seconda fotocamera da 2 MegaPixel dedicata esclusivamente alla profondità. La connettività è assicurata dai moduli WiFi 802.11b/g/n, dal Bluetooth 4.2, dal GPS e dal sistema LTE, ovviamente il telefono è un dual SIM. Sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Infine, completano la lista dell’hardware del nuovo Redmi 8 il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, il rilevatore delle impronte digitali e la porta USB Type-C.

Redmi 8: disponibilità e prezzi

Per ora, il nuovo Redmi 8 è disponibile solo in India, ma come successo per il suo predecessore, il Redmi 7, è solo questione di tempo e a breve potrà essere acquistato anche in Italia. Al lancio, previsto per il prossimo 12 ottobre, tre saranno i colori disponibili: Sapphire Blue, Ruby Red e Onxy Black. Al cambio occorrono circa 103 euro per il modello da 3GB di RAM e 32GB di storage e circa 115 euro per la versione superiore dotata di 4GB di RAM e 64GB di storage.