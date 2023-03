Redmi A2 e A2+ ufficiali: caratteristiche e prezzi

Tra i prossimi arrivi in casa Redmi, l’azienda cinese ha confermato anche due nuovi smartphone meno potenti rispetto all’attesa serie Note 12, disponibile già dai prossimi mesi. Nello specifico si parla di Redmi A2 e Redmi A2+, che puntano a conquistare la fascia bassa ed economica del mercato, offrendo caratteristiche tecniche pensate per tutti coloro che non hanno particolari esigenze e possono scegliere tranquillamente un device con hardware più discreto e, ovviamente, disponibile a un prezzo decisamente concorrenziale. Esattamente lo stesso posizionamento di Redmi A1, quindi, che è già in commercio anche in Italia.

Redmi A2 e Redmi A2+: caratteristiche tecniche

Redmi A2 ha un display da 6,52 pollici con risoluzione HD da 1.600×720 pixel ed è equipaggiato con un processore MediaTek Helio G36 con GPU IMG PowerVR GE8320, a cui vengono abbinati due tagli di RAM, 2 GB o 3 GB, e 32 GB di memoria di archiviazione espandibile.

Per il comparto fotografico, il dispositivo dispone di una fotocamera principale da 8 MP, una fotocamera di profondità a bassa risoluzione e di una selfiecamera da 5 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 10 W. Per la connettività questi dispositivi sono limitati alla rete 4G, al WiFi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass e Galileo.

Il sistema operativo è Android 12 Go Edition, una versione più leggera dell’OS di Google che rinuncia a personalizzazioni e particolarità di sorta, puntando tutto sulla leggerezza per essere installata sui dispositivi di fascia bassa, con 2 GB di RAM a disposizione o anche meno.

Redmi A2+ ha tutte le caratteristiche tecniche appena descritte per il fratello minore ma include un "plus" che riguarda il lettore di impronte digitali posto sul retro del dispositivo. Si tratterebbe, quindi, essenzialmente di un A2 ma con accesso ai dati biometrici dell’utente.

Trattandosi di dispositivi di fascia bassa è normale aspettarsi caratteristiche hardware del genere. Stupisce il fatto che si tratti di due smartphone essenzialmente speculari che arriveranno sul mercato in contemporanea e (più o meno) allo stesso prezzo ma senza differenziarsi se non per il lettore di impronte di cui sopra, un’integrazione che è diventata praticamente universale e che non aggiunge nulla di "plus" a un device relativamente nuovo e appena messo in commercio.

Redmi A2 e Redmi A2+: quanto costeranno

Redmi A2 e Redmi A2+ non hanno ancora una finestra di lancio ben definita ma saranno disponibili in tre colorazioni Light Blue, Light Green e Black.

Al momento non ci sono indicazioni nemmeno sul potenziale arrivo sui mercati internazionali, così come non ci sono conferme sul prezzo che, da quanto si può immaginare, sarà davvero accessibile. Con specifiche tecniche del genere e consapevole del fatto di avere tra le mani due dispositivi decisamente entry level, probabilmente Redmi dovrà restare sotto ai 100 euro per spingere gli utenti a valutare l’acquisto di A2 e A2+.