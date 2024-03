Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi porta in Italia un nuovo smartphone entry level: si tratta del Redmi A3, svelato lo scorso mese di febbraio per il mercato globale e ora pronto a ritagliarsi il suo spazio anche nel nostro Paese. Si tratta di uno smartphone con specifiche basilari e prezzo contenuto che punta a diventare una buona alternativa per chi cerca un modello molto economico. Il nuovo Redmi A3 è già acquistabile su Amazon.

Redmi A3 – Green

Redmi A3 – Blu

Redmi A3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi A3 è dotato del SoC MediaTek Helio G36, realizzato con processo produttivo a 12 nm e dotato di una CPU octa-core con 4 core Cortex A53 da 2,2 GHz e 4 core Cortex A53 da 1,6 GHz. La GPU, invece, è una PowerVR GE8320. Tra le specifiche troviamo anche due combinazioni di RAM e storage (3/64 GB e 4/128 GB; la memoria di storage è eMMC 5.1).

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 10 W. Da notare anche un display IPS LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ (1.650 x 720 pixel), refresh rate di 90 Hz, luminosità massima di 500 nits e notch per la fotocamera anteriore.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore (racchiusa in un vistoso modulo circolare che richiama il design del top di gamma Xiaomi 14 Ultra) con un sensore principale da 8 Megapixel e un sensore secondario da 0,08 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 5 Megapixel. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali laterale, un jack audio da 3,5 mm ed è Dual SIM.

Da notare che non c’è il chip NFC. Come per diversi altri modelli Xiaomi, il sensore di prossimità è virtuale. Il sistema operativo è Android 14 con due aggiornamenti principali garantiti e 3 anni di patch di sicurezza (non è chiaro, però, quale sarà la frequenza di rilascio delle patch). Il Redmi A3 ha dimensioni pari a 168,3×76,3×8,3 millimetri.

Redmi A3: prezzo e disponibilità in Italia

Il Redmi A3 arriva in Italia in due varianti. Il modello base ha 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage e viene proposto con un prezzo di listino di 119,90 euro ma è già acquistabile su Amazon con un prezzo ridotto a 117 euro. C’è poi una versione con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il prezzo, in questo caso, è di 139,90 euro. Per ora, questa variante è disponibile esclusivamente sullo store Xiaomi. Le colorazioni disponibili sono tre: Midnight Black, Forest Greeen e Star Blu.

Redmi A3 – Green