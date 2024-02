Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi 14 Ultra è disponibile anche in Italia, il top di gamma di Xiaomi arriva in versione global con un solo taglio di memoria e con un bundle molto interessante

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra è ufficialmente disponibile anche in Italia. Dopo l’uscita sul mercato cinese di qualche giorno fa, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese fa il suo debutto anche nel nostro paese.

Nessun cambiamento rispetto al gemello visto per la Cina anche se, come accade spesso, la versione Global arriva con un solo taglio di memoria, rinunciando inoltre al modello con telaio in alluminio che, probabilmente, resterà esclusiva dei consumatori orientali.

Oltre a questo, il device ha anche un prezzo sensibilmente più alto rispetto a quello cinese, ma è disponibile un bundle che sicuramente farà piacere agli amanti della fotografia su smartphone.

Xiaomi 14 Ultra – Versione italiana 16/256 GB

Xiaomi 14 Ultra: scheda tecnica

La versione italiana di Xiaomi 14 Ultra è identica a quella cinese: ha un display AMOLED da 6,73 pollici, con risoluzione WQHD+, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. Lo schermo è coperto da un vetro Xiaomi Shield Glass, molto robusto e pronto a proteggere lo smartphone da qualsiasi sollecitazione esterna.

Anche stavolta il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma in Italia è arrivato un solo taglio di memoria: 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, non espandibile.

Quattro le fotocamere su questo dispositivo, realizzate come al solito in collaborazione con Leica, a conferma della sinergia tra le due aziende e la chiara volontà di realizzare un vero e proprio cameraphone di fascia alta. Tra queste c’è la principale è da 50 MP, una ultra-grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo con zoom 3x da 50 MP e un secondo teleobiettivo con zoom 5x di nuovo da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, c’è il 5G, il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker stereo certificati Dolby Atmos e quattro microfoni.

La batteria è da 5.300 mAh con ricarica rapida via cavo da 90 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Xiaomi 14 Ultra: prezzo e disponibilità

Come già visto per la Cina Xiaomi 14 Ultra può essere già acquistato in due colorazioni: Bianco e Nero con il retro dl dispositivo in pelle vegana, elegante e molto resistente.

Il prezzo per il pubblico è di 1.499,90 euro per l’unica versione disponibile con 16/512 GB, tuttavia effettuando l’acquisto sul sito ufficiale fino al 19 marzo si riceverà anche uno Xiaomi Watch 2 Pro, l’80 W Wireless Charging Stand e il Photography Kit, l’esclusivo kit che trasforma Xiaomi 14 Ultra in una vera e propria fotocamera che include l’impugnatura a mo’ macchina fotografica (con USB-C e batteria aggiuntiva), un anello decorativo e l’adattatore filtro da 67 mm.

In alternativa è possibile acquistare solo lo smartphone anche su Amazon, con le consuete garanzie del famoso ecommerce.