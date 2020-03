Redmi K30 Pro le caratteristiche dello smartphone top di gamma lowcost

17 Marzo 2020 - Mancano oramai pochi giorni alla presentazione del Redmi K30 Pro, smartphone top di gamma con una caratteristica molto interessante: il prezzo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il brand cinese si sta concentrando soprattutto su questo aspetto e ha un obiettivo molto chiaro: lanciare lo smartphone con Snpadragon 865 più economico sul mercato. E per farlo è pronta a scendere a dei compromessi, come ad esempio un comparto fotografico non proprio stellare.

La serie Redmi K è stata lanciata sul mercato da poco tempo, ma ha già riscosso un ottimo successo, soprattutto tra gli utenti alla ricerca di dispositivi performanti, ma con un prezzo tutto sommato accettabile. Il Redmi K30 ha già fatto il suo debutto in Cina e il Redmi K30 Pro sarà il suo modello evoluto. Il design sarà molto simile al modello base, con una fotocamera posteriore inglobata in un cerchio centrale e le due fotocamere anteriori nascoste nella scocca e che fuoriescono al momento del bisogno grazie al sistema pop-up. Ecco tutto quello che sappiamo sul Redmi K30 Pro.

La scheda tecnica del Redmi K30 Pro

Il cuore pulsante del Redmi K30 Pro sarà lo Snapdragon 865, il processore più performante di Qualcomm. A supporto ci saranno almeno 8-12GB di RAM e 64-128GB di memoria interna, a seconda del modello scelto. Lo schermo dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+. Nessun foro sul display e cornici molto sottili. Le fotocamere frontali sono nascoste all’interno di un sistema pop-up.

Per garantire un prezzo di lancio inferiore a quello dei concorrenti, il Redmi K30 Pro ha alcune caratteristiche leggermente inferiori, come ad esempio le fotocamere posteriori. Secondo le immagini apparse online dovrebbero essere quattro, ma non si conoscono le caratteristiche. Non è esclusa la presenza di un sensore principale da 108 Megapixel. Le due fotocamere frontali dovrebbero essere una da 16 Megapixel e l’altra da 8 Megapixel grandangolare.

La batteria dovrebbe essere da 4200mAh con il supporto alla ricarica ultra-rapida.

Prezzo e data di uscita in Italia Redmi K30 Pro

In Cina il Redmi K30 Pro dovrebbe essere lanciato a un prezzo di circa 300-350 euro a seconda del modello scelto. In Italia è ancora complicato fare delle previsioni. Il Redmi K20 Pro è arrivato con il nome di Mi 9T Pro e la stessa strategia potrebbe essere utilizzata per il Redmi K30 Pro. Ma c’è un problema: il Mi 10 in Italia ancora non è stato lanciato. E l’epidemia di Coronavirus potrebbe far ritardare il lancio di molti dispositivi in questi primi mesi del 2020.